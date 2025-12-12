Naši Portali
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Zašto Sajam knjiga i mediji prikrivaju tko nam dolazi u goste

12.12.2025. u 14:00

Kulturne institucije i mediji nisu kanalizacija, nemaju odvod toksičnih tvari, pa ako odluče prati staljiniste i lijeve teroriste, riskiraju da se sva ta prljavština zauvijek zadrži na njima

Veliki sam ljubitelj književnosti, i kao takav sam više puta posjetio Sajam knjiga u Puli. Tamo dođu neobični ljudi iz inozemstva, pa sam ondje imao priliku intervjuirati Orhana Pamuka, Daciju Maraini i Alberta Manguela. Tim više mi je bilo zanimljivo pročitati da je na sajmu gost i Sergio Segio. Sajam ga na svojim stranicama službeno predstavlja kao čovjeka koji je rođen u Puli 1955., odrastao je i školovao se u Milanu, direktor je neprofitne udruge Società INformazione, idejni je začetnik i urednik 21 izdanja Rapporto sui diritti globali (Izvješće o globalnim pravima), kao i edicije Quaderni dei diritti globali (Bilježnice o globalnim pravima) u kojoj je pisao o žrtvama na radu u svijetu, ratnim zločinima i međunarodnoj pravdi te drogi i ljudskim pravima, a uredio je i knjigu Atefa Abu Saifa "Dnevnik genocida – 60 dana pod bombama u Gazi". U suhoj bibliografskoj bilješci, bez objašnjenja, među naslovima nalazim i djelo "Una vita in Prima Linea" ("Život u organizaciji Prva linija", Rizzoli, 2006).

Ključne riječi
ratni zločini rat Sergio Segio sajam knjiga

