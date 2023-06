Skoko: Mudar i hrabar potez prema vraćanju ozbiljnog, dostojanstvenog i odgovornog novinarstva

Veći i bogatiji Večernji list stigao je pred čitatelje. Novi format kakav imaju subotnja i nedjeljna izdanja sad će se tiskati i ostalih pet dana u tjednu. Svaki dan donosi novu avanturu – ponedjeljkom sport, utorkom kulturu, srijedom znanost i obrazovanje, četvrtkom Dom i vrt, a magazin za kulturu življenja Ekran. Reakcije čitatelja, kao i stručnjaka, vrlo su pozitivne.

Doc. dr. sc. Nikolina Boričić, sa Sveučilišta Vern, svoje prve jutarnje kave ispija redovito listajući upravo Večernji list. Stoga se veseli i pozdravlja promjene.

"Prva asocijacija koju vežem uz Večernji list jest kontinuirano ulaganje u osnaživanje sadržajem, i to kontinuirano i dosljedno. Pritom se to događa na nekoliko razina istodobno – od pristupa temi i argumentiranja do pokrivanja tema važnih za društvo kroz autorske kolumne i primjerice životne intervjue. Sadržajni prilozi vikendom su moj razlog zašto prvu kavu pijem uz Večernji. Ukratko, ovaj novi korak je samo potvrda da već dulje slijede jasnu strategiju, a to je da se vjerodostojnost, stabilnost medijskog sadržaja, pa tako i povjerenja javnosti prema mediju postiže kontinuiranim radom i dosljednim sadržajnim osnaživanjem. Od sada ću i tjedne kave piti uz Večernji, posebno što se više približava izborna godina, a time i bujice kojekakvih (ne)provjerenih informacija putem raznih online izvora”, kazala je.

"Moram priznati da obožavam čitati Večernji list subotom i nedjeljom u velikom formatu, zbog bogatog sadržaja, ali i načina prezentacije... Uostalom zato najčešće i pišem za Obzor i Nedjelju jer mislima daju široki prostor, a temama mogućnost obrade iz svih perspektiva. Drago mi je da je Večernjak ponovno napravio iskorak u hrvatskom tisku i ponudio čitateljima veliki format za svaki dan u tjednu. Mudar i hrabar potez prema vraćanju ozbiljnog, dostojanstvenog i odgovornog novinarstva, što nam je više nego potrebno u sve većoj ponudi dezinformacija i jeftinog uličnog novinarstva... Uz svekoliki razvoj digitalnih medija, tiskana izdanja još uvijek imaju svoje mjesto i ozbiljnu publiku, koja traži analitičnost i kvalitetan sadržaj, dobre autore i novine dizajnirane tako da ih je gušt čitati", poručio je prof. dr. sc. Božo Skoko.