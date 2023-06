Dragi čitatelji, pred vama će sutra biti izgledom novi, redizajnirani Večernji list, tiskan na formatu kakav ste imali prilike upoznati tijekom posljednjih nekoliko godina u sklopu naših izdanja subotom i nedjeljom. Ova promjena nije tek ispunjavanje puke potrebe za kozmetičkim mijenjanjem ruha. Večernji list tijekom 64 godine svoje bogate povijesti etablirao se kao relevantan medijski proizvod, tijekom svih tih desetljeća stotine naših novinara i urednika, predanih profesionalaca, vješto su spajale tradiciju s društvenim i tehnološkim trendovima stvarajući tako od Večernjaka nacionalno kulturno dobro. Večernji list ovim promjenama ne prkosi suvremenom dobu predvođenom digitalnom revolucijom, već ide ukorak s njime. Večernjak, kao i uvijek, slijedi svoju misiju – novo vrijeme nastoji učiniti boljim i sigurnijim trudeći se i dalje biti sidrište za publiku i druge medijske aktere, utočište dobrog novinarstva u doba dekontekstualiziranoga informativnog terora.

Večernji list odavno nisu samo novine – lepeza naših brendova izraslih pod okriljem megabrenda Večernjeg lista, od tjednih magazina, knjiga, digitalne arhive, videoprodukcije, dokumentarnih filmova, internetskog izdanja i premium sadržaja do nacionalnih ekoloških, sportskih i konferencijskih projekata, nezaustavljivo se širi i raste. Dokaz je to da i danas prepoznajemo potrebe svojih čitatelja, ali i da se razvijamo u skladu s vremenom u kojem živimo i stvaramo. A to je vrijeme kompleksnije i zahtjevnije od vremena čiji su duh kreirali naši prethodnici. Naša odgovornost tumača društvene, političke, ekonomske i kulturne zbilje time je veća.

VEZANI ČLANCI:

Zato od sutra imamo formatom veći, tekstovima bogatiji i izgledom kvalitetniji Večernjak, novine lišene svakog oblika aktivizma i populizma, maksimalno objektivnog kroničara i nepristranog kritičara zbivanja u svim društvenim nacionalnim i globalnim segmentima. Večernji list sada je od ponedjeljka do petka podijeljen u dva "bunta". Na prvih 16 stranica bavimo se političkim, društvenim i ekonomskim temama i analizama, a druga će sekcija svakim danom imati svoje tematske cjeline. Tako ćemo ponedjeljkom naglasak stavljati na svjetske fenomene i sportske priče, utorak je rezerviran za kulturu, s idejom da Večernjak bude izlog kreativne Hrvatske. Srijedom ćemo tumačiti svijet razapet između klasične znanosti i obrazovanja te brzorastuće digitalne tehnologije, algoritama i umjetne inteligencije. Četvrtak će biti posvećen kulturi življenja, održivom načinu života, zdravlju i urbanom vrtlarenju. Petak je, kao i dosad, dan za vaš omiljeni Večernjakov Ekran.

Takav sadržaj, kao i činjenica da ga kreiraju najbolji među nama, ima i svoju cijenu. Odolijevali smo u pandemiji, kada su nam rad i tržište bili ograničeni, nismo pokleknuli ni tijekom energetske krize i visoke inflacije, koja nije zaobišla cijenu papira. Neznatno smo stoga podigli cijenu Večernjaka – na 1,8 eura tijekom tjedna i na dva eura za izdanja petkom, subotom i nedjeljom. To je i dalje, uvjeren sam, dobro uložen novac za vrijednost koju dobivate.

VIDEO Nikad viđene snimke 41. Večernjakove biciklijade: Praznik na dva kotača