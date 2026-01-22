Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PIŠE TONČI TADIĆ

Tko je najveći dobitnik Trumpovih prijetnji koje je nakon Davosa povukao?

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Tonči Tadić
22.01.2026.
u 10:07

Sada se Trump se vratio s nečim daleko boljim za Putina: NATO savezom u ratu sa samim sobom oko Grenlanda. Šteta za Ukrajinu i za sigurnost EU je počinjena na šest načina

Tko je najveći dobitnik Trumpovih prijetnji u vezi Grenlanda, koje je nakon Davosa naprasno povukao? Tko je najveći dobitnik Trumpovog najavljivanja vojne okupacije teritorija američkog saveznika Danske, njegovih prijetnji carinama za osam europskih država koje su se tome suprotstavile šaljući svoje vojnike na Grenland? Naravno: Putin

Šest puta je Putin u 2025. odbacio Trumpove prijedloge primirja u Ukrajini, pa čak i "mirovni sporazum" koji bi de facto značio kapitulaciju Ukrajine.  Sada se Trump se vratio s nečim daleko boljim za Putina: NATO savezom u ratu sa samim sobom oko Grenlanda. Šteta za Ukrajinu i za sigurnost EU je počinjena na šest načina:

1) Jedinstvo NATO-a se raspada nakon desetljeća ruskih napora da ga podijeli. Rusi ne mogu vjerovati svojoj sreći, jer već 80 godina sanjaju o podjeli NATO-a između Europe i SAD-a. A sad je njihov čovjek u Bijeloj Kući to konačno ostvario;

2) Pozornost Europe je podijeljena - svaki sat suprotstavljanja Washingtonom u vezi Grenlanda i u vezi Trumpovih carina za osam europskih država je sat koji nije potrošen na suprotstavljanje Moskvi;

3) Ukrajinski dotok oružja je u opasnosti - zašto financirati američke dobavljače oružja za Ukrajinu i za članice EU dok Washington prijeti aneksijom savezničkog teritorija?

4) Poslana je jasna poruka da su osvajanje i aneksija teritorija legitimni postupci ako je riječ o stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN. SAD sada na Grenlandu prakticira ono što Rusija propovijeda i provodi u vezi pet ukrajinskih oblasti (Krima, Hersona, Zaporižja, Donjecka i Luhanska) – okupaciju i aneksiju, protivno Povelji UN.

5) Ruski prozor za hibridne napade na članice EU se širi dok se Zapad bori sam protiv sebe radi Trumpovih ludorija u vezi Grenlanda;  i najvažnije od svega:

6) Svaka nada za američka sigurnosna jamstva za Ukrajinu sada je mrtva !! Trumpova Amerika se bavi Grenlandom u vezi sigurnosti SAD, dok s Rusijom pregovara o obnovi gospodarskih odnosa. Sigurnosna jamstva za Ukrajinu mogu doći jedino od europskih saveznika. Na Trumpovu Ameriku se nitko u Europi više ne može osloniti!!

FOTO Država prodaje ovu bivšu vojnu vilu uz more za vrtoglav iznos
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
1/7
Ključne riječi
rat u Ukrajini Grenland Davos Vladimir Putin Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!