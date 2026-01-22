Tko je najveći dobitnik Trumpovih prijetnji koje je nakon Davosa povukao?

Tko je najveći dobitnik Trumpovih prijetnji u vezi Grenlanda, koje je nakon Davosa naprasno povukao? Tko je najveći dobitnik Trumpovog najavljivanja vojne okupacije teritorija američkog saveznika Danske, njegovih prijetnji carinama za osam europskih država koje su se tome suprotstavile šaljući svoje vojnike na Grenland? Naravno: Putin.

Šest puta je Putin u 2025. odbacio Trumpove prijedloge primirja u Ukrajini, pa čak i "mirovni sporazum" koji bi de facto značio kapitulaciju Ukrajine. Sada se Trump se vratio s nečim daleko boljim za Putina: NATO savezom u ratu sa samim sobom oko Grenlanda. Šteta za Ukrajinu i za sigurnost EU je počinjena na šest načina:

1) Jedinstvo NATO-a se raspada nakon desetljeća ruskih napora da ga podijeli. Rusi ne mogu vjerovati svojoj sreći, jer već 80 godina sanjaju o podjeli NATO-a između Europe i SAD-a. A sad je njihov čovjek u Bijeloj Kući to konačno ostvario;

2) Pozornost Europe je podijeljena - svaki sat suprotstavljanja Washingtonom u vezi Grenlanda i u vezi Trumpovih carina za osam europskih država je sat koji nije potrošen na suprotstavljanje Moskvi;

3) Ukrajinski dotok oružja je u opasnosti - zašto financirati američke dobavljače oružja za Ukrajinu i za članice EU dok Washington prijeti aneksijom savezničkog teritorija?

4) Poslana je jasna poruka da su osvajanje i aneksija teritorija legitimni postupci ako je riječ o stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN. SAD sada na Grenlandu prakticira ono što Rusija propovijeda i provodi u vezi pet ukrajinskih oblasti (Krima, Hersona, Zaporižja, Donjecka i Luhanska) – okupaciju i aneksiju, protivno Povelji UN.

5) Ruski prozor za hibridne napade na članice EU se širi dok se Zapad bori sam protiv sebe radi Trumpovih ludorija u vezi Grenlanda; i najvažnije od svega:

6) Svaka nada za američka sigurnosna jamstva za Ukrajinu sada je mrtva !! Trumpova Amerika se bavi Grenlandom u vezi sigurnosti SAD, dok s Rusijom pregovara o obnovi gospodarskih odnosa. Sigurnosna jamstva za Ukrajinu mogu doći jedino od europskih saveznika. Na Trumpovu Ameriku se nitko u Europi više ne može osloniti!!