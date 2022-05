Sjevernu Irsku očekuje politički potres? 'U društvu se dogodila seizmička promjena, posebice nakon brexita'

Stotinu godina nakon bremenita utemeljenja, Sjevernu Irsku ovaj tjedan možda očekuje politički potres jer bi proirska stranka Sinn Fein mogla pobijediti na regionalnim izborima. Osim kad je London njome izravno upravljao, probritanski unionisti imali su monopol na vlast otkako je Britanija formirala većinski protestantsku regiju 1921., kada je ostatak Irske dobio autonomiju.

No ankete upućuju na to da će na izborima za skupštinu u Belfastu u četvrtak pobijediti Sinn Fein, bivše političko krilo paravojne IRA-e. Stranka je pristala na podjelu vlasti s unionistima 1998. kada je, nakon tri desetljeća vjerskog i političkog nasilja, dogovoren mir.

Pokrajina je puna predizbornih plakata. U Newryju, kod granice s Irskom, plakat Sinn Feina poručuje da je „irsko jedinstvo rješenje za brexit”.

„U društvu se dogodila seizmička promjena, posebice nakon brexita, nešto za što nismo glasali, ali što nam je nametnuto”, rekla je čelnica Sinn Feina, Michelle O'Neill.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS President of Sinn Fein Mary Lou McDonald and vice president of the party, Michelle O'Neill, share a laugh with the supporters after the launch of the Sinn Fein Manifesto for the upcoming Northern Ireland Assembly elections, in Belfast, Northern Ireland, April 25, 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne Photo: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Sinn Fein umanjuje izglede za ujedinjenu Irsku u skoroj budućnosti, strahujući da ne odbije centrističke biračke i umjerene unioniste koji se fokusiraju na zdravstvo, obrazovanje i rast troškova života koje pogađa cijelu zemlju. Stranka je u vodstvu u anketama u prosjeku šest do sedam postotnih bodova ispred Demokratske unionističke stranke (DUP), što znači da bi mogla dobiti dužnost predsjednika nove vlade. No vlada neće moći funkcionirati ako druga stranka ne pristane na podjelu vlasti, a ostaje vidjeti hoće li DUP pristati na nekoć nezamisliv korak za protestantske unioniste.

Gubimo identitet

U izbornom okrugu vođe DUP-a Jeffreyja Donaldsona, u dolini Lagan, njegovo lice iskače iz britanske zastave. Birače se poziva da im Donaldson bude prvi izbor jer im izborna pravila omogućuju da rangiraju kandidate kako žele. DUP agitira da London odbaci trgovinski protokol s Europskom unijom bojeći se da se status Sjeverne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu potkopava post-brexit aranžmanima i usponom Sinn Feina.

Stranka je ove godine napustila skupštinu u znak prosvjeda protiv Sjevernoirskog protokola, a britanska vlada upozorava da je spremna odbaciti taj protokol ako Bruxelles ne pristane na njegove promjene. DUP, rastrgan internim sukobima i oprezno motreći još radikalniju stranku na desnici, sve glasnije upozorava da je protokol egzistencijalna prijetnja za britansku uniju.

„Kada će vlada i moj premijer obnoviti naše mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu?”, upitao je zastupnik DUP-a Jim Shannon premijera Borisa Johnsona u parlamentu ovaj tjedan.

Većina birača u Sjevernoj Irskoj glasala je protiv brexita koji je doveo u pitanje teško postignute kompromise iz Sporazuma na Veliki petak 1998. godine. London i Dublin tim su se sporazumom dogovorili da će održati prekogranični referendum o ujedinjenju Irske, ako birači budu za to. No definicija te potpore birača namjerno je ostavljena nejasnom, a hoće li pobjeda Sinn Feina ovaj tjedan omogućiti taj prag također nije jasno. U nastojanju da okupi svoju biračku bazu DUP tvrdi da ta prijetnja postoji,

Foto: Larissa Schwedes/DPA PRODUCTION - 26 April 2022, Northern Ireland, ---: Sorcha Eastwood, Alliance Party candidate, talks to a voter during door-to-door campaigning. Her party, the Alliance Party, in third place according to current polls, is deliberately setting itself apart from the two well-known camps. The upcoming election in Northern Ireland could give supporters of reunification with Ireland a decisive boost. Sinn Fein leads in the polls. Photo: Larissa Schwedes/dpa Photo: Larissa Schwedes/DPA

Prekinuti pantomimu

Sinn Fein također je popularan južno od granice i nada se da će izbiti vlast iz ruku dvjema najvećim irskim strankama na idućim općim izborima, koji se trebaju održati do 2025., ali bi mogli i prije. Dok se sjevernoirski unionisti i nacionalisti pripremaju za politički okršaj, ankete sugeriraju da bi i centar u četvrtak mogao biti značajno na dobitku. Čelnica stranke Savez Sjeverne Irske Naomi Long rekla je da su „dani etiketiranja završeni”.

„Vrijeme je da se tu pantomimu oko dužnosti predsjednika vlade i njegova zamjenika privede kraju”.

Savez i još dvije manje stranke zajedno su imali 11 od 90 mjesta u dosadašnjem sazivu skupštine.

„Dobiju li 16, 17, 18 zastupnika, to bi moglo dovesti do toga da se ponovno iz temelja pregovara o Sporazumu na Veliki petak”, rekao je David McCann, komentator za politički portal Slugger O'Toole.

Jacqueline Hirst iz Larnea, koja cijeli život glasa za unioniste, rekla je da će prvi put glasati za Savez. Ta 52-godišnja javna službenica rekla je da je zabrinuta zbog utjecaja Sjevernoirskog protokola na trgovinu, nakon što je primijetila da „u supermarketu već ponestaje puno stvari”. No to pada u drugi plan u odnosu na nefunkcioniranje sjevernoirskog parlamenta Stormonta zbog dugotrajnih sporova između Sinn Feina i DUP-a.

„Moramo razgovarati i to je jedini način na koji možemo napredovati”, rekla je Hirst.

VIDEO Putin mora na operaciju? Navodno pitao suradnika da preuzme kontrolu nad Rusijom