Johnson: EU, utuvite sebi u glavu da je UK jedinstven teritorij

Summit lidera neformalne skupine G7 završio je jučer usvajanjem deklaracije u kojoj se našlo sve što je najavljeno, od doniranja milijardu doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 siromašnim zemljama diljem svijeta do potvrđivanja ambicioznijih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena, no veliku sjenu na sve to bacilo je prepucavanje domaćina, britanskog premijera Borisa Johnsona, s europskim liderima oko Brexita i Sjeverne Irske.

Zapaljiva retorika

Johnson je iskoristio summit kako bi poslao neke prilično oštre javne poruke kolegama iz EU. Točnije, francuskom predsjedniku, njemačkoj kancelarki, talijanskom premijeru i čelnim ljudima Europskog vijeća i Komisije.

– Razgovarao sam s nekima od naših prijatelja ovdje koji se čine kao da ne shvaćaju da je Ujedinjeno Kraljevstvo jedinstvena zemlja i jedinstven teritorij. Mislim da samo trebaju to utuviti sebi u glavu – rekao je Johnson nakon niza sastanaka s Emmanuelom Macronom, Angelom Merkel, Marijem Draghijem te Charlesom Michelom i Ursulom von der Leyen. Izvori iz EU čudili su se zbog čega Johnson kao domaćin sastanka na vrhu, koji bi trebao učvrstiti savezništvo vodećih zapadnih, demokratskih zemalja, koristi tako zapaljivu retoriku i otvara sukob koji bi mogao zasjeniti sve što je bilo formalno na dnevnom redu skupine G7.

Jučer su Johnsonovi suradnici u izjavama javno spočitavali Macronu da je navodno u četiri oka Johnsonu rekao da Sjeverna Irska više nije dio Ujedinjenog Kraljevstva nakon Brexita jer je u sporazumu o povlačenju UK iz EU dogovoren poseban status za taj dio UK na irskom otoku. Sjeverna Irska ostala je, naime, regulatorno i carinski povezana s EU, radi izbjegavanja tvrde granice s Republikom Irskom (EU), što je jedna od ključnih stvari mirovnog sporazuma iz 1998. godine.

– Vidjeli smo kako vodeće figure iz EU govore o Sjevernoj Irskoj kao o nekoj drugoj zemlji izvan UK. To ne samo da je uvredljivo, nego ima posljedice u stvarnom svijetu. Možete li zamisliti da mi govorimo o Kataloniji, ili flamanskom dijelu Belgije, ili o jednoj od saveznih zemalja u Njemačkoj, ili o sjevernoj Italiji, ili o Korzici u Francuskoj kao o drugim zemljama? Nužno je malo poštovanja – rekao je Johnsonov šef diplomacije Dominic Raab.

‘Macron to nije rekao’

Iz Elizejske palače poručeno je da predsjednik Macron nije rekao Johnsonu da je Sjeverna Irska izvan UK. – Predsjednik je rekao da su Toulouse i Pariz dio istoga geografskog područja, a da je Sjeverna Irska na drugom otoku – rekao je neimenovani francuski izvor.

Europski dužnosnici Johnsonu su samo prenijeli principijelan stav da njegova vlada mora primijeniti u praksi ono što je dogovorila u ratificiranom sporazumu o povlačenju iz EU, a to su carinske kontrole za određenu vrstu proizvoda između Sjeverne Irske i ostatka UK. Sporazum o Brexitu, naime, stvorio je regulatornu granicu unutar Ujedinjenog Kraljevstva, htio to Johnson sada priznati ili ne.

