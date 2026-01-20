Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VODEĆA POZICIJA

T brend najvrjedniji je telekomunikacijski brend u Europi i svijetu
VL
Autor
vecernji.hr
20.01.2026.
u 10:26

Prema analizi Brand Financea, rast vrijednosti T brenda rezultat je dosljednog upravljanja brendom, snažnog gospodarskog i tehnološkog razvoja te kontinuiranih ulaganja u mrežnu kvalitetu i korisničko iskustvo u Europi i SAD‑u.

Deutsche Telekom,  u sklopu čije grupe djeluje i Hrvatski Telekom, ostvario je najveću vrijednost brenda u svojoj povijesti te još jednom potvrdio status najvrjednijeg telekomunikacijskog brenda na svijetu. Prema najnovijem izvještaju „Brand Finance Global 500“, T brend zadržao je vodeću poziciju među globalnim telekomunikacijskim brendovima. Također, ostao je najjači korporativni brend u Europi i Njemačkoj.

Vrijednost T brenda sada iznosi 96,2 milijarde američkih dolara, što predstavlja rast od 12,8 posto u odnosu na prošlu godinu i najvišu razinu u povijesti kompanije. Deutsche Telekom dodatno učvršćuje prednost pred konkurentima Verizonom i AT&T‑om te zauzima 11. mjesto na ljestvici najvrjednijih svjetskih brendova, kao jedina europska kompanija u samom vrhu.

Od 2020. godine vrijednost T brenda porasla je za više od 140 posto, što potvrđuje uspješnu dugoročnu strategiju brenda i snažan međunarodni rast. T brend danas predstavlja prepoznatljiv simbol povezivosti, povjerenja i tehnološkog napretka za korisnike diljem Europe i svijeta, uključujući i Hrvatsku.

„Brend Telekom nastavlja svoj uspješan rast. Rezultati jasno pokazuju da naša jasna strategija, dugoročni kontinuitet i kreativna snaga daju rezultate“, poručuje Uli Klenke, direktor brenda u Deutsche Telekomu. „S mrežama visokih performansi, inovativnim proizvodima i izvrsnim uslugama ljudima otvaramo mogućnosti digitalizacije te stvaramo povezanost i bliskost ondje gdje udaljenosti razdvajaju.“

Prema analizi Brand Financea, rast vrijednosti T brenda rezultat je dosljednog upravljanja brendom, snažnog gospodarskog i tehnološkog razvoja te kontinuiranih ulaganja u mrežnu kvalitetu i korisničko iskustvo u Europi i SAD‑u. Ključni čimbenici su inovativnost, korisnička podrška, povoljni omjer vrijednosti i cijene, preporuke korisnika i visoka razina povjerenja koju brend uživa na različitim tržištima.

Snažna međunarodna prisutnost i integracija krovnog T brenda na europskim tržištima dodatno učvršćuju njegovu percepciju globalnog lidera u telekom industriji. U tom okviru i Hrvatski Telekom, kao dio Deutsche Telekom grupe, pridonosi snazi T brenda kroz ulaganja u mreže nove generacije i vrhunsko korisničko iskustvo na hrvatskom tržištu.

Ključne riječi
Hrvatski Telekom Deutsche Telekom

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!