Sjeverna Koreja objavila fotografije s ispaljivanja projektila, vojne vježbe vodio je Kim Jong Un

Sjevernokorejska lansiranja raketa posljednjih tjedana predstavljaju nuklearne taktičke vježbe koje je osobno nadgledao vođa Kim Jong Un, objavila je u ponedjeljak sjevernokorejska službena agencija KCNA. Sjeverna Koreja ispalila je dva balistička projektila u more noću na nedjelju po lokalnom vremenu, što je bilo sedmo takvo lansiranje u dva tjedna. Kim je nadgledao i vodio obuku jedinice za taktičke nuklearne operacije zemlje od 25. rujna do 9. listopada, izvijestila je agencija KCNA.

Vojne postrojbe zadužene za korištenje taktičnog nuklearnog oružja "organizirale su vojne vježbe od 25. rujna do 9. listopada kako bi provjerile i procijenile kapacitete nuklearnog odvraćanja i nuklearnog protunapada zemlje što predstavlja ozbiljno upozorenje neprijateljima", naglasila je KCNA.

Foto: KCNA/REUTERS North Korea's leader Kim Jong Un oversees a missile launch at an undisclosed location in North Korea, in this undated photo released on October 10, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA).

Agencija je vježbe nazvala odgovorom na zajedničke američko-južnokorejske vježbe u regiji, koje "dodatno jačaju tenzije u regiji istovremeno otvoreno predstavljajući vojnu prijetnju" za Sjevernu Koreju. Sedam raketnih lansiranja koje je provela Sjeverna Koreja tijekom posljednja dva tjedna bile su vježbe koje su simulirale pravi rat, dodala je KCNA.

"Kim Jong Un vodio je vojne vježbe na terenu", precizirala je državna agencija.

Dok su pregovori o sjevernokorejskom razoružanju već dulje u slijepoj ulici, Pjongjang je od početka godine povećao broj vježbi, a prošli je tjedan lansirao balističku raketu iznad Japana, prvu takvu u pet godina. Brojni stručnjaci i dužnosnici ocjenjuju da je Sjeverna Koreja završila pripreme za novi nuklearni test, koji bi bio sedmi u njezinoj povijesti i prvi od 2017.