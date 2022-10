Rastu napetosti na poluotoku: Sjeverna Koreja u more ispalila balistički projektil

Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil u more noću na nedjelju po lokalnom vremenu, što je sedmo lansiranje u dva tjedna, objavila je južnokorejska vojska, a prenosi novinska agencija Yonhap.

Načelnici stožera južnokorejske vojske nisu objavili više pojedinosti. Pjongjang je nedavno izvođenje raketnih testiranja nazvao mjerom koja je poduzeta protiv američke "vojne prijetnje".

Japanska mreža NHK je, pozivajući se na izvore iz japanskog ministarstva obrane, objavila kako se čini da je Sjeverna Koreja ispalila dvije rakete.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS FILE PHOTO: A North Korean flag flutters at the propaganda village of Gijungdong in North Korea, in this picture taken near the truce village of Panmunjom inside the demilitarized zone (DMZ) separating the two Koreas, South Korea, July 19, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool/File Photo Photo: KIM HONG-JI/REUTERS

U objavi stoji i da su sjevernokorejski projektili pali izvan japanskoga gospodarskog pojasa.

Njemačka agencija dpa piše da je to sedmo ispaljivanje balističkih raketa u dva tjedna.

Sjeverna Koreja je balističke rakete ispalila prema vodama na svojoj istočnoj obali, objavili su službeni izvori.

Informaciju o lansiranju projektila potvrdila je japanska vlada, ali i južnokorejska novinska agencija Yonhap, pozivajući se na vojne izvore.

Foto: MC2 Louis Staats Handout photo dated September 29, 2022 of an F/A-18E Super Hornet launches from the flight deck of the U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier, USS Ronald Reagan (CVN 76), as it steams in formation with the Republic of Korea (ROK) navy ROKS Seoae Ryu Seong-ryong (DDG 993) and ROKS Gwanggaeto the Great (DDH 971), in waters east of the Korean Peninsula. A US Navy aircraft carrier strike group is moving into waters off the Korean Peninsula as tensions flare after a spate of North Korean missile launches over the past two weeks, South Korean security officials say. South Korea’s National Security Council (NSC) held an emergency meeting on Thursday after North Korea launched two more short-range ballistic missiles, the sixth such launch in 12 days, the country’s Presidential Office said in a statement. South Korea’s Joint Chiefs of Staff also said on Wednesday that the US carrier strike group would be redeployed to the Sea of Japan, in what it characterized as a “very unusual” move meant “to demonstrate the resolute will of the SK-US alliance to respond decisively to any provocation or threat from North Korea. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Louis Thompson Staats IV via ABACAPRESS.COM Photo: ABACA/ABACA

Zasad nema informacija o vrsti oružja ni o tomu koliko je daleko ispaljeno.

Lansiranje se dogodilo nekoliko sati nakon što su južnokorejske i američke snage završile zajedničke pomorske vježbe u kojima je sudjelovao i američki nosač zrakoplova na nuklearni pogon USS Ronald Reagan.

Sjevernokorejska nacionalna uprava za razvoj zrakoplovstva u subotu je lansiranje projektila nazvala mjerom samoobrane protiv Sjedinjenih Država.

Testiranja ne predstavljaju prijetnju neposrednim susjedima u regiji, stoji u priopćenju koje je objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA.

Foto: MC3 Gray Gibson Handout photo dated September 30, 2022 of the U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier, USS Ronald Reagan (CVN 76), a U.S. Navy Los Angeles-class fast-attack submarine, the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Chancellorsville (CG 62), the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Benfold (DDG 65), the Republic of Korea (ROK) navy destroyer ROKS Munmu the Great (DDH 976) and the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) destroyer JS Asahi (DD 119), break formation in waters east of the Korean Peninsula. A US Navy aircraft carrier strike group is moving into waters off the Korean Peninsula as tensions flare after a spate of North Korean missile launches over the past two weeks, South Korean security officials say. South Korea’s National Security Council (NSC) held an emergency meeting on Thursday after North Korea launched two more short-range ballistic missiles, the sixth such launch in 12 days, the country’s Presidential Office said in a statement. South Korea’s Joint Chiefs of Staff also said on Wednesday that the US carrier strike group would be redeployed to the Sea of Japan, in what it characterized as a “very unusual” move meant “to demonstrate the resolute will of the SK-US alliance to respond decisively to any provocation or threat from North Korea. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Gray Gibson via ABACAPRESS.COM Photo: ABACA/ABACA

Prošli utorak Sjeverna Koreja je prvi put u pet godina ispalila projektil srednjeg dometa iznad Japana, što je potaknulo osudu međunarodne zajednice.

Rezolucije UN-a zabranjuju Sjevernoj Koreji testiranje balističkih projektila bilo kojeg dometa, koji, ovisno o dizajnu mogu nositi i nuklearnu bojevu glavu.

>> VIDEO: Veliki požar na mostu koji spaja Krim i Rusiju