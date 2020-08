Situacija s koronom nije dobra, 15-minutni posjeti djeci ostaju

Otac sedmogodišnjeg Šimuna, Roberto Mateš, “kampiranjem” pred pakračkom bolnicom kako bi bio što bliže tada hospitaliziranom djetetu s kojim se čuo na voki-toki, postao je simbol otpora roditelja prema odluci o 15-minutnim posjetima djeci u bolnicama. Taj otpor nastavljen je povezivanjem u grupu na Facebooku gdje se organiziraju akcije, pa su jučer apelima protiv “15 minuta” zatrpane e-mail adrese ravnatelja svih bolnica u Hrvatskoj. Grupa broji više od 26 tisuća članova, koji su iz nekih bolnica na jučerašnje mailove dobili i odgovore. Koji pokazuju da pravilo o 15 minuta nije u svim bolnicama jednako, ali da ni svi ravnatelji (liječnici) ne dijele stav povjerenstva koje je donijelo tu odluku.

U Rovinju drukčije

Tako su roditelji iz rovinjske bolnice, uspješne zdravstvene ustanove koju vodi dr. Marinko Rade, dobili odgovor u kojem, među ostalim, stoji da su uz djecu na rehabilitaciji kod njih uvijek roditelji jer je “iluzorno misliti da dijete može biti tako dugo bez roditelja”. U velikim njemačkim bolnicama, primjerice, za pacijente koji tamo na liječenje dolaze iz zemalja u kojima je COVID-19 velika prijetnja, stoji uputa o obveznoj 14-dnevnoj karanteni (ali i testiranju), koju prekinuti radi odlaska u bolnički posjet može roditelj hospitaliziranog djeteta. Europska praksa ni u tome nije jedinstvena, a uvjeti će se mijenjati ovisno o prilikama, koje u Hrvatskoj s koronom nisu dobre te će spomenuta odluka ostati na snazi do daljnjega.

– Sve mjere su privremene i ovise o trenutačnim epidemiološkim pokazateljima, a cilj je postići maksimalnu moguću zaštitu svih bolesnika na bolničkom liječenju i zdravstvenih radnika od mogućeg unošenja zaraze u bolnicu. Provođenje mjera i omogućavanje posjeta vezano je uz uvjete u bolničkoj ustanovi glede raspoloživog prostora, zdravstvenog osoblja i drugih čimbenika koji omogućuju zaštitu od širenja koronavirusa. Epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj se kontinuirano prati. Krizni stožer Ministarstva zdravstva neprekidno sudjeluje u odgovoru na epidemiju COVID-19, i to od samog početka i prvih aktivnosti koje su s tim u vezi poduzete u Republici Hrvatskoj. Ekspertna skupina Kriznog stožera Ministarstva zdravstva trajno prati epidemiološku procjenu aktivnosti koje će omogućiti suzbijanje zaraze u svim promatranim situacijama, pa i slučajevima posjeta u bolničkim zdravstvenim ustanovama – dio je odgovora iz Ministarstva zdravstva, odakle poručuju da će ublažavanje te mjere uslijediti kad se za to steknu epidemiološki uvjeti. Naveli su da shvaćaju stav i osjećaje roditelja, no da su nepopularne mjere trenutačno neophodne.

Virus ne smije ući u bolnice

Spriječiti ulazak korone u zdravstveni sustav nastojalo se i na proljeće kada se zdravstvo praktički zatvorilo. Danas se zatvaranje ne smije ponoviti, a brojke nikad nisu bile gore. Iz Ministarstva odgovaraju da “moraju učiniti sve da onemoguće proboj koronavirusa u bolnice jer bi to značilo ograničenje, a možda i prestanak pružanja zdravstvene skrbi u toj ustanovi, što bi moglo uzrokovati teške i neželjene posljedice za pružanje zdravstvene skrbi velikom broju ljudi”. Na odjelima gdje to uvjeti dopuštaju, roditeljima je omogućen cjelodnevni ili višesatni boravak uz dijete, posebice kod najmlađe djece ili onih koji zbog bolesti dugo borave u bolnici. Primjerice, u Klinici za dječje bolesti roditeljima malih onkoloških bolesnika omogućen je boravak jednog roditelja 24 sata, uz poštivanje preventivnih epidemioloških mjera. U jedinicama intenzivnog liječenja, najranjivijim dijelovima zdravstvene skrbi bolesne djece, dopušteni su posjeti od 15 minuta jednog roditelja djetetu, a nakon toga i novi 15-minutni posjet drugom roditelju – odgovor je Ministarstva.