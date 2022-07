Sinu predsjednika Milanovića nakon roka mijenjali zaključene ocjene?

Sanja Musić Milanović, supruga predsjednika Republike Zorana Milanovića, navodno je izvršila pritisak na ravnateljicu zagrebačke Klasične gimnazije Zdravku Martinić-Jerčić kako bi se već zaključene dvije ocjene njezina mlađeg sina, nakon gotovo tjedan dana od završetka škole, iz četvorki promijenile u petice, objavio je Jutarnji list.

Ocjene jesu mijenjane sinu Zorana Milanovića i Sanje Musić Milanović nakon zakonskog roka, potvrdio je za 24sata sugovornik iz Klasične gimnazije. Istaknuo je kako se to lako može vidjeti u e-dnevniku, te su to mogli vidjeti i ostali nastavnici koji mu predaju. Isti sugovornik nije mogao reći je li i kad Sanja Musić Milanović dolazila u školu, no potvrdio je kako se o ovome učeniku niti o njegovim ocjenama nije razgovaralo na sjednicama nastavničkog vijeća, niti je bilo službenih zahtjeva za preispitivanjem ocjena.

Sugovornici 24sata iz prosvjetnih sindikata kazali su kako je nezakonito bilo kakvo "diranje" ocjena nakon što su zaključene i nakon što je prošao zakonski rok od 48 sati od priopćavanja ocjene u kojem se može tražiti da se ista preispita (Zakon o odgoju i obrazovanju). No, isto tako, kažu, događa se češće nego što bi se mislilo zbog velikog pritiska roditelja na nastavnike.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja potvrdili su kako su tražili očitovanje škole.

Musić Milanović je u pismu vodstvu škole, a koje je Ured predsjednika proslijedio Jutarnjem listu, navela, kako smatra, da postoji mnoštvo nepravilnosti koje su vezane uz rad predmetne nastavnice matematike, a koje su uzrokovale zakidanje djece za nastavno gradivo, a potom i za ocjene'.

- Želim biti jasna da niti jednom nisam ni usmeno, a niti sada pismeno zatražila da se ocjena zaokruži na odličan, samo tražim objašnjenje za sve uočene nepravilnosti koje učenike zakidaju kako u znanju, tako i u ocjenama, a za što nisu krivi i na što nisu mogli utjecati ni oni, niti mi, roditelji - navodi Musić Milanović u pismu.

Video - Milanović španjolskom kralju objašnjavao prednost Madrida