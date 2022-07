Plenković: Milanović je na  primjeru NATO-a pokazao da je spreman zloupotrijebiti Hrvate u BiH

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Osijeku se sastao s gradonačelnikom Grada Osijeka Ivanom Radićem i županom Osječko-baranjske županije Ivanom Anušićem. Na samom početku svojeg obraćanja okupljenim novinarima, istaknuo je da su zahvaljujući projektu Slavonija i Srijem napravili puno toga te je potom komentirao aktualne teme.

- Cijelo vrijeme pratimo kako ide cijena nafte. Vlada će imati u ponedjeljak sjednicu. Mislim da ćemo iznaći rješenje koje će zaštiti naše građane i gospodarstvo, ali će umiriti sitne distributere. Vaučeri idu onima koji imaju mala primanja. Ministarstvo je dobilo zadaćU, a to bi išlo na jesen. Mislim da imamo još alata za intervenciju. Mislim da će sve biti ok - kazao je premijer.

Na kritike oporbe je rekao da su zaboravili na paket mjera vrijedan pet milijarde.

- Mi smo napravili pažljiv paket. To nije došlo preko noći. Taj paket je imao socijalne transfere za više od 120 000 naših građana. Taj paket je dotaknuo poljoprivrednike, ribare, umirovljenike. Neka oporba priča što želi, mi znamo što ostaje - ustvrdio je.

Premijera su upitali o kritikama predsjednika Zorana Milanovića koje mu je danas uputio. Pročitajte OVDJE što je rekao predsjednik.

- Nisam slušao što je govorio, ovo malo sam pročitao. Zašto mene pitate? On je na ovom primjeru vezan za NATO i na tu njegovu nebuloznu prijetnju Finskoj i Švedskoj pokazao da je jedino na što je spreman je zloupotrijebiti Hrvate u BiH. On se pokazao kao netko tko je u stanju osjetljivog trenutka kad su se vodili pregovori između Bošnjaka i Hrvata izvrijeđati sve partnere, visokog povjerenika i samu zemlju. Dao je lažnu nadu našim ljudima tamo. On odmaže Hrvatima u BiH. On je podupirao Komšića koji je jedan od razloga izbornog inženjeringa zbog kojeg su Hrvati u BiH žrtva. To je jedna nedosljedna politika koja šteti Hrvatskoj.

- Srećom ti ljudi znaju da postoji Vlada koja vodi politiku o nacionalnim interesima. Mi smo prošlog tjedna bili u Bruxellesu i donijeli smo euro, Schengen i preko 700 milijuna eura. Što je on donio? Imate s jedne strane nulu i štetu, a s druge nas. On se ne brine kakve će biti cijene nafte, mi to brinemo. On se ne brine koliko je nezaposlenih, mi se brinemo. Mi radimo ozbiljan posao, a on šteti. Jedini njegov output je da je snizio političku kulturu - napomenuo je premijer.

Najavio je da je Hrvatska ispunila potrebne kriterije i da ćemo dobiti novu tranšu za Nacionalni plan oporavka i otpornosti u prosincu.

