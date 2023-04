Sindikati Petrokemije o odluci Vlade: Sada očekujemo sastanak s novim vlasnicima

Vlada Republike Hrvatske dala je u četvrtak suglasnost za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju društva Petrokemija d.d., tvornica gnojiva, između Republike Hrvatske s jedne strane i TERRA MINERALNA GNOJIVA d.o.o., INA-Industrija nafte d.d., PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., s druge strane te Yildirim Balkan Ferilizer d.d. s treće strane.

Ovime se napokon omogućuje da se Ugovor kojeg su 2018., prilikom kupnje te tvrtke, potpisali s Vladom dosadašnji vlasnici INA i PPD prebaci na turski Yildirim koji je 10. studenog 2022. s dosadašnjim vlasnicima potpisao Ugovor o kupoprodaji njihovih poslovnih udjela. Zaključen je tako postupak koji traje više od dvije godine i po kojem turska tvrtka preuzima 54,5 % dionica Petrokemije od PPD-a i INA-e i postaje njen većinski vlasnik.

Naime, prije pet godina država je preko CERP-a ušla u složen postupak restrukturiranja i dokapitalizacije u kojem su INA i PPD imali obvezu ulaganja 600 milijuna kuna u Petrokemiju, nakon što je država dokapitalizirala tu tvrtku "izbrisavši" tako njene gubitke prije preuzimanja. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović je, nakon sjednice Vlade, izjavio, na novinarski upit kada bi trebala krenuti proizvodnja u Petrokemiji, kako to sada treba pitati turske investitore. - Na njima je da počnu što prije. Nikakvih prepreka više nema da se krene s proizvodnjom, rekao je ministar i dodao kako su stvoreni preduvjeti za modernizaciju, a time i pokretanje proizvodnje u Petrokemiji kao i zadržavanje radnika. - Ulaganjem u modernizaciju Petrokemije jasno je da se omogućava proizvodnja, a kad imate proizvodnju onda imate i punu zaposlenost, rekao je Filipović i dodao da od turske grupacije Yildirim očekuje preuzimanje upravljanja poduzećem i čim prije započinjanje proizvodnje.

Na novinarski upit planira li država prodavati svoj udjel u Petrokemiji, Filipović je odgovorio da trenutno to nije opcija. Sindikati pozdravljaju odluku Vlade kojom se Yildirim "pušta" u tvrtku, a nakon što se preuzimanje bilo zakomplicirano odugovlačenjem Vlade da da ovu suglasnost. - To je ono što smo tražili proteklih tjedana i možemo samo pozdraviti takvu odluku. Voljeli bi da je ova bila ranije, no bolje ikad nego nikad. Bila su naša dva glavna zahtjeva – dajte riješite situaciju s vlasništvom i drugi da se pokrene proizvodnja. Sad kad je vlasništvo napokon riješeno ostaje ovaj drugi naš zahtjev da se riješi – rekao nam je Davor Rakić, glavni povjerenik sindikata EKN-a u Petrokemiji.

- Sada očekujemo što prije sastanak s novim vlasnicima da raspravimo i mogućnost pokretanja proizvodnje što je prije moguće. Cijena plina je trenutačno povoljna, znatno bolja nego lani – dodao je Rakić koji ističe i kako je proizvodnja u Petrokemiji ključna ne samo za Kutinu i 1.300 zaposlenih u ovoj jedinoj hrvatskoj tvornici mineralnih gnojiva. - Ne radi se samo o Petrokemiji ako nema proizvodnje, radi se o cjelokupnoj hrvatskoj poljoprivredi. Uvoz gnojiva je ok kad nema drugih, ali kvaliteta je uvijek kudikamo lošija što se tiče same gnojidbe, a troškovi transporta su isto značajni, obzirom se ono uvozi iz dalekih krajeva. Dakle, gnojiva su i skuplja. To je jedan dio priče, a ono što je nama najvažnije je to da se zadrži sposobnost proizvodnje mineralnih gnojiva u Hrvatskoj. Jer nije ista priča ako nas nema jer onda cijene te uvozne robe, gnojiva, sigurno neće biti ovakve kakve su sada. Poskupjet će ako ne bude nas kao konkurencije uvoznom gnojivu. A to će se onda odraziti i na cijene hrane u konačnici. – ističe čelnik sindikata EKN-a u Petrokemiji.

Iako nije službeno objavljeno, saznaje se kako je transakcija između INA-e, PPD-a i turskog Yildirima teška oko 55 milijuna eura. Turski ulagači zainteresirani su i za preuzimanje udjela kojeg država ima u Petrokemiji, no država namjeru prodaje još nema.

>> VIDEO Plenković najavio kad će dio građana dobiti novčanu pomoć