Sindikati poručili: 'Onima koji radnicima uskraćuju pravo na rad – uskratit ćemo pravo na profit!'

upitna legalnost postupanja

Procurile poruke iz tajne grupe na WhatsAppu: Pripadnici policije razgovarali o migrantima

Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije ističe kako je odvraćanje isključivo moguće na graničnoj crti i to u slučaju da osobe tamo nisu iskazale namjeru traženja azila. ''Ako se odvraćanje, kako MUP to voli često iskazivati, radi iz dubine teritorija, onda to više nije odvraćanje, nego nezakonito protjerivanje'', kaže.