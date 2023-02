Sindikati ne isključuju štrajk: 'Tresla se brda, a nije se rodilo ništa, čak se nije rodio ni miš'

Mladen Novosel, dopredsjednik GSV-a i predsjednik SSSH, komentirao je za HRT podizanje cijena od 1. siječnja, crne i bijele liste, te smatra da se vrlo malo toga postiglo. - Podizanje cijena se iskristalizirala kao klasična uzrečica "tresla se brda, a nije se rodilo ništa, čak se nije rodio ni miš - kaže Novosel za HRT.

Usporavanje inflacije u siječnju za poslodavce je najbolji pokazatelj da cijene nisu rasle zbog uvođenja eura. I dalje većina trgovačkih lanaca Vladi nije poslala tražene cijene. - Nisu sučeljeni s konkretnim upitom. Tražimo veću razinu konkretnosti upita i nikakav problem onda nije da dostavimo cijenu, naglašava Ivan Mišetić, predsjednik GSV-a i predstavnik HUP-a. Državni inspektorat, porezna i carinska uprava ne odustaju od "češljanja" poduzetnika - kaže predstavnik Vlade u GSV-u.



- Dobili smo informaciju da će se nadzori nastaviti i dalje vezano i uz nepoštivanje zakona o konverziji eura i Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi, govori Dražen Opalić, predsjednik GSV-a i predstavnik HUP-a. Sindikati smatraju da će ove godine najvažnija tema biti - rast plaća, čak i pod cijenu štrajkova.

- Plaće moraju rasti. Ova događanja u zagrebačkom holdingu je upravo pokazna vježba ove godine kako će se sindikati postaviti ove godine, govori Novosel. - I da definitivno u Hrvatskoj štrajk više ne može, ne smije biti bauk. i da definitivno štrajk će postati pravilo, naglasio je Mišetić.



To je uloga sindikata - da se bore. Definitivno, bar što se tiče javnog i državnog sektora, dogovorili smo se i do sada i uvijek sam bio optimist i u najavama i razgovorima bez obzira na to što je naravno da sindikati idu s jednom malo oštrijom retorikom, na kraju smo se uvijek uspjeli dogovoriti i vjerujem da će tako biti i u budućnosti, naglašava Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada, obitelji i socijalne politike.

VIDEO Uvođenje eura utjecalo na cijene parkiranja