Sin poznate bivše sutkinje u lancima doveden na sud zbog optužbi za višegodišnje zlostavljanje bivše partnerice

Muškarac (31), sin nekadašnje poznate sutkinje, koji je jedno vrijeme bio nedostupan, zbog čega je za njim bila raspisana i tjeralica, vezan lancima na rukama i nogama, doveden je na sud, gdje mu je počelo suđenje zbog optužbi da je šest godina, psihički, fizički i seksualno zlostavljao svoju bivšu partnericu. Iz zemlje je nestao sredinom prošle godine, taman pred početak suđenja, no kako se u nekom trenutku pojavio, tjeralica je opozvana, on je završio u Remetincu i sada je sjeo na optuženičku klupu.

Prema optužnici, 31-godišnjak je imao aferu s djevojkom koja je bila u vezi. No u nekom trenutku ona je aferu koju je imala sa 31-godišnjakom odlučila prekinuti, što njemu nije baš najbolje sjelo, pa ju je počeo ucjenjivati snimkama njihovih intimnih odnosa. Govorio joj da će njezinom tadašnjom dečku kazati da ga je prevarila, a ubojstvom je prijetio i njoj i njezinoj obitelji. Žrtva 31-godišnjaka sve što je proživljavala detaljno je opisala istražiteljima, navevši da je zbog svega toga upala u dugogodišnji vrtlog zlostavljanja iz kojeg joj je bilo teško izaći. Navela je i da nije vjerovala pravosudnom sustavu, jer je znala da je majka 31-godišnjaka ugledna sutkinja. Zlostavljanje je trajalo, kako je žrtva navela, šest godina, a onda je ipak sve odlučila prijaviti policiji. Tada je opisala kako ju je 31-godišnjak stalno uznemiravao, prijetio, zlostavljao, tražio da se sastanu.... Navela je da je postao toliko opsesivan i da su njegovi postupci postali uznemirujući. Žrtva je u iskazu navela da joj je 31-godišnjak u stan stavio prislušni uređaj i mini kameru, kako bi tajno snimao njezine intimne odnose s njezinim novim partnerom.

Osim toga, navela je i da joj je 31-godišnjak automobil namazao izmetom, da joj je prijetio smrću, da ju je zatočio u njezinom stanu, a ta maltretiranja, navela je nisu prestala ni kada se pokušala obratiti njegovim roditeljima i policiji. Opisala je i da ju je u više navrata uhodio, da ju je pratio dok je bila na odmoru, ukrao joj mobitel, slao prijeteće poruke tražeći da se nađu...

Kao dokaz njezinih tvrdnji u spisu su priložene poruke koje je dobivala od 31-godišnjaka u kojima on konstantno inzistira da se nađu, navodeći da će to biti njihov posljednji susret. Bio je frustriran jer ga je odbijala, a ona mu je na sve to odgovarala da će ga prijaviti policiji ako ne prestane s uznemiravanjem. Svjedoci koji su saslušani tijekom istrage, iskazivali su da je žrtva bila uznemirena i prestrašna. Suđenje je, kao što je i inače praksa kod seksualnih delikata, zatvoreno za javnost, a identitet optuženika, što je također praksa, se ne objavljuje zbog zaštite žrtve.