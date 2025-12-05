Bjegunac je tražio odgodu odlaska u zatvor, ali mu je u rujnu odbijena

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je da se u tom konkretnom kaznenom djelu radi o femicidu koji je ova Vlada uvela u Kazneni zakon, a predviđena kazna zatvora je do 40 godina. Dosad je za femicid podignuto sedam optužnica, donijete su četiri presdure, od kojih su dvije pravomoćne. Na pitanje je li pravosuđe zakazalo jer osumnjičeni ima 35 kaznenih djela, Habijan je rekao da pravosuđe dolazi na kraju. Kao dio izvršne vlasti ne smije, dodao je, prijeći crtu.

- Mogu prijeći taj Rubikon i reći da suci normativni okvor koji jest strog primjenjuju u ovakvim slučajevima, da budu najoštriji i dosuđuju maksimalne kazne. Sada sam napravio nešto što nisam smio jer sam prešao taj Rubikon. Isto tako, postoje situacije u kojima se mjere opreza mogu zamijeniti istražnim zatvorom. To je isto jedna mjetra koju su ministarstvo Vlada stvorili i napravili normativni okvir, a primjenjuju ga pravosudni dužnosnici. Nemam problem prijeći Rubikon ako će to doprinijeti da ovakvih pojavnosti bude manje – rekao je Habijan.

Potvrdio je da je bjegunac Josip Oršuš zatražio odgodu izdržavanja zatvorske kazne koja mu je u rujnu odbijena, i trebao se javiti u zatvor. - Po tom pitanju formalnopravno gledajući učinjeno je sve što je trebalo, nažalost ni to nije spriječilo da dođe do smrti mlade žene – rekao je Habijan.

