Šime L. priveden kao mafijaš: Lanci za prekršaj ponižavaju okrivljene i uskraćuju im prava

Javnost je sa svojevrsnim osjećajem zadovoljenja pravde popratila policijsko privođenje Šime L. (26) na Prekršajni sud u Rijeku. Nakon šokantnog razočaranja koji je u javnosti izazvao slučaj “Daruvarac” u kojem je pravna država pomazila brutalnog nasilnika, svi su način na koji je priveden Šime L. doživjeli kao društvenu zadovoljštinu, osobito imajući u vidu da su mediji prvotno izvijestili kako je privedeni mladić dvaput udario djevojčinom glavom o asfalt. Iako nije poznato da je ikad prije itko bio priveden u lancima zbog prekršaja, većina je to očito prihvatila kao dobrodošlu novinu u tretmanu osumnjičenih nasilnika koji se iživljavaju nad daleko slabijima od sebe. Međutim, kasnija medijska izvješća iz prekršajnog suda, pa i svjedočenje sestre napadnute djevojke, demantirala su prvotna. Kad se podvuče crta, ispada da je Šime L. priveden u lancima zbog “prljavog jezika” i pljuske koju je opalio 19-godišnjoj djevojci reagiravši na njezin napad, te je zbog toga prekršajno osuđen na 15 dana zatvora. Unatoč tomu, način na koji je Šime L. priveden, šokirao je tek njegova prijatelja koji je nakon svjedočenja, kako prenosi Rijekadanas.com rekao: “Da ga se veže kao mačku i tako ga se vodi”.

Tretiran kao zloglasni Zver

Čak i da se mačku tako vodilo, reagirala bi neka udruga za zaštitu životinja. Šime L. tretiran je jednako kao pripadnik “zemunskog klana” Sretko Kalinić Zver kad je zbog krivotvorenja putovnice doveden na zagrebački sud prije nego što je izručen Srbiji kao mafijaški egzekutor i sudionik u ubojstvu srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Nijednoj udruzi koja skrbi o ljudskim pravima, nijednoj pravobraniteljici, nijednom mediju nije zasmetao način na koji je priveden prekršitelj. Čak i da je bio nasilan onako kako se činilo prema prvim izvješćima, ako je težina zločina kriterij, odnosno ako se lanci stavljaju u propagandne svrhe radi generalne prevencije kako bi svi potencijalni nasilnici mogli vidjeti kako će biti tretirani, činjenica je da se ni ratne zločince nije tako privodilo u Hrvatskoj.

Čak ni “hrvatski Escobar” osumnjičen za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike nije imao lance na nogama unatoč velikom sigurnosnom spektaklu koji je upriličen prilikom njegova izručenja iz Slovenije. U SAD-u pravna država nerijetko demonstrira svoju “snagu” tako da počinitelje teških zločina u lancima dovode u sudnicu. Preventivni učinak takvog tretmana kao i drakonskih pa i smrtnih kazni gotovo je svakodnevno vidljiv na američkim ulicama. Prema novinskim izvješćima lani je u Seulu potpredsjednik Samsung Electronicsa Lee Jae-yong, osuđen zbog teške korupcije na pet godina zatvora, u lancima doveden u sudnicu jer su i južnokorejske vlasti očigledno željele postići i populističke učinke svoje kaznene politike.

Davne 2007. u lancima je na karlovački sud doveden sin poznatog tajkuna nakon što je pijan u bijesnom vozilu izazvao nesreću u kojoj je poginula djevojka te teško ozlijeđen mladić. Tada smo u Večernjem listu, iako smo njegov čin zbog načina na koji je izazvao nesreću i s obzirom na povijest njegovih kršenja prometnih pravila nazvali ubojstvom, način na koji je 19-godišnji mladić doveden na sud okvalificirali kao necivilizacijski, a tada je takav način privođenja kao ponižavajući osudio i Hrvatski helsinški odbor. Tadašnji izvršni predsjednik HHO-a Srđan Dvornik komentirao je: “Ako se želi trenirati strogoća, neka se primijeni u kažnjavanju, a ne u ovakvom postupanju prema optuženima”, pri čemu je takav pristup okvalificirao kao spektakl za medije. Tin Gazivoda iz Centra za ljudska prava tada je upozorio kako sredstva vezivanja nad okrivljenicima ne smiju biti korištena kao kazna već kao prevencija u slučaju da je osoba nasilna, sklona bijegu ili ako postoji mogućnost samoozljeđivanja. Prema objavama u medijima, posljednji koji je na riječkom području, doduše tada prema procjeni pravosudne policije, na sud dovođen u lancima i na nogama bio je 22-godišnji optuženik za teško ubojstvo i pokušaj teškog ubojstva, s tim da je na ročište doveden iz Bolnice za osobe lišene slobode u Zagrebu.

Pogriješili u procjeni

Sam način na koji je netko počinio prekršaj ili kazneno djelo može ukazivati na to koliko je opasan, osobito imajući u vidu i njegove fizičke predispozicije. Policija je očigledno to imala na umu, kao i činjenicu da je Šime L. u proteklih desetak godina procesuiran zbog više prekršajnih i kaznenih djela, među kojima je bilo i onih s elementima nasilja. Da su pogriješili u procjeni, riječki su policajci i sami priznali kad su sljedeći put Šimu L. doveli na sud bez lanaca na nogama. Do pogrešne procjene možda je došlo i zbog toga što su mediji u prvim izvještajima kritizirali riječku policiju jer je u svojim dnevnim izvješćima zatajila slučaj koji su mediji doznali iz drugih izvora. Slučaj Šime L. primjer je da se pogreške sustava u tretmanu nasilja ne smiju kompenzirati ponižavajućom uskratom prava osumnjičenika, jer se time ponižava i pravda