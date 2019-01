Sestra djevojke: Ona ga je prva napala, tražile su probleme

Sestra djevojke zbog napada na koju je 26-godišnji Riječanin jučer osuđen na 15 dana zatvora rekla je da je djevojka prva napala mladića.

Djevojka je bila vani s dvije mlađe sestre, a obje su jučer svjedočile. Kažu, najstarija sestra pričala je s tim dečkom, platio joj je piće, a onda stolu prilazi i sestra napadnute djevojke, piše RTL.

- Onda je ona počela njega napadati da se makne od mene i tu su počele svađe. On je njoj rekao da ne bude bezobrazna, na što je ona isto malo grublje reagirala - kazala je sestra napadnute djevojke.

Svjedoci su ispričali kako je dečko otišao od stola, ali da ona nije odustajala pa je išla za njim po klubu.

- Poslije su mnogi svjedoci rekli da je ona njega prva udarila - kazala je sestra napadnute djevojke.

Mladić je uzvratio i nastao je nered pa su ga redari izveli.

- Ali su one izašle za njim. Moje mišljenje je, da nisu izašle, do toga ništa ne bi ni došlo. Jer su one dalje tražile probleme - rekla je sestra.

Sestra napadnute tvrdi da su ga opet vani prve udarile, na što je on uzvratio šamarom nakon kojeg se djevojka srušila.

- Po meni je reakcija pretjerana. A to da joj je udarao glavom o pod? Ja to nisam vidjela - rekla je sestra napadnute djevojke.

Prijatelj optuženoga rekao je pak nakon svjedočenja kako je šokiran načinom na koji je mladić doveden na sud u lancima: "Da ga se veže kao mačku i tako ga se vodi".