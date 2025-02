Šime Erlić napušta Vladu i kandidira se za gradonačelnika Zadra

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zadra bit će ministar Šime Erlić i on uskoro napušta Vladu RH. O tome je obavijestio i premijera Andreja Plenkovića i za to, kako je rekao, je dobio njegovu podršku i razumijevanje. Zadarski HDZ još uvijek nije odabrao i kandidata za dogradonačelnika, a Šime Erlić je na konferenciji za novinare u Zadru istaknuo kako je razgovarao i s Brankom Dukićem gradonačelnikom Zadra u posljednja dva mandata i dobio njegovu podršku za kandidaturu. - Sazvao sam ovu konferenciju za novinare kako bi vam potvrdio da ću se kandidirati za gradonačelnika Zadra. O tome sam obavijestio premijera Andreja Plenkovića i on je pokazao razumijevanje i dao mi podršku. Zadar je u izazovnoj situaciji i nije mu potrebno više stagnirati kao u zadnje četiri godine. Zadar treba ići dalje - rekao je Šime Erlić i dodao da će uskoro dati ostavku na mjesto ministra.

Naglasio je kako njegova kandidatura znači da treba premostiti razlike i podjele, te da je bilo grešaka sa svih strana. Erlić je kazao i da treba priznati i da je bilo grešaka i sa strane HDZ-a. - Ali ove razlike i podjele ne vode nikud i Zadar ovako gubi utakmicu. Zadar je izgubio u ove četiri godine mandata. Sada treba opet pričati o Zadru kao predvodniku razvoja u Hrvatskoj i o kojem će se pričati pozitivno i koji ima sve potencijale za najbolji život u Hrvatskoj. Zadar ima sve povijesne kulturne, gospodarske i druge potencijale. Razlike koje smo ovdje imali u posljednjem mandatu su destruktivne, a na lokalnim izborima nema ideoloških podjela već treba raditi za Zadar i svi su dobrodošli u tome - rekao je Šime Erlić tvrdeći da je kao ministar bio tužan kad je, kako je rekao, vidio kuda grad ide i da se zbog podjela Zadar ne razvija.

- Svi su dobrodošli i sve pozivam da izgradimo Zadar kao predvodnika razvoja u Hrvatskoj. Kad sam odlazio u Zagreb otišao sam i tamo kako bi radio za Zadar. On je moja baza i trebam vratiti Zadru sve što mi je dao bez političkih kalkulacija i staviti mu se na raspolaganje. Danas sam dobio podršku za kandidaturu za gradonačelnika i sad trebamo ustrojiti cijeli tim. Ne razmišljam o tome koliko ćemo imati mandata nego samo o razvoju Zadra. Nisam puno dvojio oko kandidature za gradonačelnika Zadra. Kandidiram se kako bi pobijedio. Nove su prilike i novi je smjer, ja sam timski igrač i nisam najpametniji, a bez obzira na političke razlike sve pozivam i svi su dobrodošli. Branko Dukić mi je dao bezrezervnu podršku - rekao je Erlić i na upit kako je to Zadar u kojem je u protekom mandatu HDZ imao gradonačelnika a oporba većinu u gradskom vijeću, stagnirao, rekao kako su se stvorile prevelike podjele i da se nije znalo kojim smjerom Zadar ide. Tako se, kako je rekao, ne mogu donositi odluke i to s puno svađe i eksperimentiranja.

