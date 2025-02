Prijetili su nam i nudili mito, ali smo izdržali i ukinuli jednoumlje. I svakom možemo pogledati u oči!

I Enio Meštrović alias Ričard nakon šibensko-kninskog župana Marka Jelića i predsjednika gradskog vijeća Zadra Marka Vučetića po svemu sudeći napušta politiku?! Svi redom nezavisni, svi redom s dobrim šansama za politički uspjeh i na predstojećim lokalnim izborima, okrenuli su po svemu sudeći pilu naopako, i očito je da su siti bojkota velikog broja građana na izborima, onih koji biraju crno ili bijelo, plavo ili crveno. Sad će po svemu sudeći Ričard bojkotirati njih. Sedam mandata osvojio je Ričard u gradskom vijeću Zadra, zadržao nezavisnost do kraja, nekompromitiranost, bez prebjega HDZ-u koji jest dobio gradonačelnika, ali je prvi put u povijesti izgubio većinu u vijeću u Zadru... Ali odlazi... Ili? Razgovarati s Ričardom je lako, zabavno, s Eniom Meštrovićem je teže. Onoliko teže koliko je i teško u Zadru dobiti posao bez preporuke stranke, koliko je teško gledati betonizaciju i rasprodaju svega strancima, poskupljenja, a zbog čega je Enio Meštrović na posljednjoj sjednici gradskog vijeća u kojem oporba ima većinu rekao HDZ-ovoj izvršnoj vlasti: 'Najrađe bi skinija zube i bija Ričard, ali ne mogu. Sve ste betonirali, prodali strancima i potirali domicilne Zadrane'. Rekao i poništio im prostorni plan i planove... Uvod razgovora za Večernji list doduše bio je s Ričardom. - Danas je 114. rođendan Hajduka, a samo da znaš rođendan Torcide je baš na fešti mog Bokanjca, a Hajduk je na današnji dan registriran u Zadru. Ne moš pobić nikako. Ove godine ćemo biti prvaci, a ako ne ove onda sigurne neke druge, koje ne znam. Al' ako i budemo prvaci to neće biti dobro za turizam u Splitu jer će srušiti cili Grad...

- ⁠A onda smo razgovarali s Eniom Meštrovićem. Malo tko zna da je tijekom parlamentarnih izbora imao i još ima problema sa zdravljem, no to nije razlog zbog kojeg najvjerojatnije napušta politiku. - Kod nas je sve samo crno ili bilo, a ja to ne volim, kao što ne volim ni stranke. Ni HDZ ni SDP. No i tamo ima dobrih ljudi. Treba biti nezavisan u svemu. Ovom narodu je teško objasniti da ti nisi ničiji i to je bolesno. Mi na našoj listi smo svoji i bili smo svoji u sve ove četiri godine. Jedna čista opcija, ona zdrava prijateljska i kod nas nema zakulisnih igara. Izdržali smo, sačuvali glavu i možemo pogledati svakog u oči - kaže Enio Meštrović pa poentira: - Posao gradonačelnika nije za mene. To nije moj život ni moj svit. Slobodan san čovik i mogu raditi što hoću, a svoje vrime više ne želim davati u ruke nikom. Oću marendat sa svojim ljudima, zdrav otići u prirodu. Ali to ne znači da ako mogu pomoći onom koji je kvalitetan da to neću učiniti. Da, želim im pomoći, onima koji u svojom djelovanju u politici ne vide svoj osobni interes. Da mi neko sad da 20.000 eura plaće da budem gradonačelnik ne bi to prihvatia - rekao nam je Enio Meštrović vidljivo ogorčen jer ne vidi klimu u Zadru da sad kad je, kako ističe, prvi put nakon 30 godina zaljuljano jednoumlje u Zadru, oni koji komentiraju, analiziraju, samo pametuju s visoka i sigurnih primanja ne preuzimaju odgovornost... Enio Meštrović alias Ričard ima svoj show, ponude za seriju, film, ali kako sada stvari stoje odlazi, zadarski film ga ne napušta i na upit da li možda ipak nije rekao konačnom zbogom politici/aktivizmu u Zadru kaže:

VEZANI ČLANCI:

- Jako teško i nikako u ovom trenutku je da ostanem u politici. Vječna je ta borba u meni između slobode i odgovornosti. Postoji kod nas toliko svita nezadovoljnog koji želi da pogineš za njih, a i kad gineš za njih oni žele da gineš na njihov način. E to ne ide. Zato mislim da smo mi zaslužili čizmu. Znaš u ono doba jednoumlja prije naše države si zna da je jednoumlje, ali kad ništa nismo mogli barem smo se tada trudili da pomognemo jedni drugima, a danas mi svi mrzimo jednog drugog zbog sitnih interesa i to dovodi u samouništenja našeg jadnog malog naroda. Zbog tog sam tužan. Tako je bilo i kroz rat. Jer, bilo je jako puno ljudi koji su znali kako triba ratovati, ali su pobigli. Danas imaš ljudi koji sigurno mogu biti izabrani za gradonačelnika i ući u vijeće, ali će pobići i neće preuzet odgovornost, pa će onda analizirat ili će svoje ogorčenje iskazivat preko društvenih mreža. Razumim im ja komfor, al onda nemoj da te čujem kad ne želiš preuzeti odgovornost i muči - kaže Enio Meštrović koji zasad ne vidi treću opciju koja bi njih naslijedila.

14.05.2021., Zadar - Enio Mestrovic, odnosno njegov alter-ego Ricard, zadnji dan kampanje proveo je na Kalelargi gdje se druzio s gradjanima i djelio kupone za "po' litre pive" u Gradskoj vijecnici kada postane gradonacelnik. Photo: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Nameću mi se nažalost samo stranke. Meni moj um, obitelj govori nemoj u politiku preemotivan si izgorit ćeš. I onda dođe onaj jedan dan, na sigurnih 20 dana di neću, kad kažem jebeš slobodu ako nisi preuzeo odgovornost. E sad hoće li se taj jedan dogoditi u svibnju još ne znam, ali teško i nikako. Ja sebe mogu pogledat u ogledalo ka i '91. kad sam napustia svoju sportsku karijeru da bi brania Bokanjac. Ima ljudi koji mogu i koji znaju, i po anketama se zna tko prolazi. Ali zašto neće? Složi se lista i pobijedi. U ovom gradu sada može proći jedna nezavisna lista bez problema i onaj koji će stati na tu listu kao gradonačelnik dobit će. Ali samo ako želi - kaže Enio Meštrović i referira se na stanje u Zadru. Mi "Zadrani”imamo taj neki svoj naglasak ovo ono, ali nemamo identitet. Moja prva predstava Nocturno govori o tome, o presjeku Zadra kroz zadnjih 100 godina... Austrougarska, Kraljevina SHS, Venecija, Jugoslavija, Hrvatska. Čak četiri puta se minjalo stanovništvo, otišli Talijani, došli partizani, otišli partizani došli Hrvati...

- Sad nemamo identiteta. Nakon posljednjeg rata je opet došlo drugo stanovništvo od kojih mnogi dosta toga ne razume i ne prihvaćaju ovu kulturu nego donose svoju. Ovaj grad je sada jedno veliko konzumerističko selo, svak gleda samo korist i ovo je zapravo jedan cisti narkomanski pristup - uzmimo sve i dokle možemo i koga briga za naše mlade i budućnost. Prije se u polju sadilo masline za svoja pokoljenja, a sad? Pa samo kad pogledaš sve te instalacije i projekte tipa Vrata Zadra, što ti to govori? To je pristup: Mi Zadar želimo raditi nazovi lipšim i boljim, ali da bi zaradili na tome. Stari Grad Zadar je prelipo umjetničko djelo i ne triba ga činiti lipšim nego samo znati sačuvati - kaže Enio sad već i s malo primjesa Ričarda, ali ozbiljnog i itekako realnog Ričarda pa zaključuje: - Izbori su negdi u petom misecu, odlučit ću za dva miseca i vidit tko se javia tko će preuzeti odgovornost, a ako ne onda će se javit onaj od onih 20 dana i kopat mi po glavi i odlučit ću što ću. Ali volia bi vidit energiju učenih i akademski obrazovanih i stručnih ljudi s puno iskustva koji žele djelovati za Zadar. Mi smo otvorili vrata svima i ovo je trenutak kad se nešto može za Zadar napraviti. Imali smo ponuda mita i prijetnji, a sve to smo za 130 eura misečno izdržali. Da, daaaa, postoje ljudi poput nas koji su sve to izdržali bez svog interesa i dali svoje slobodno vrime i napravili prve škale koje triba nadograditi i dalje hodati po njima za Zadar.

>>FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna>>