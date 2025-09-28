Porast stradavanja od pirotehnike: Policija i ranije slala upozorenja, tijekom blagdana ozlijeđena i djeca

Smrt žene u Šibeniku i ozljeđivanje druge u Makarskoj, koje su na svadbama pogođene signalnim raketama, tragična je kulminacija porasta stradavanja od pirotehnike na koja je policija upozorila još u siječnju nakon što je za vrijeme blagdana 13 osoba teško ozlijeđeno, a 20 lakše. Tijekom provođenja akcije "Mir i dobro" tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana nije bilo smrtno stradalih osoba, ali je od uporabe pirotehničkih sredstava 13 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a 20 osoba je lakše ozlijeđeno.

Među teško ozlijeđenim osobama bila su i djeca mlađa od 14 godina s područja PU primorsko-goranske, PU sisačko-moslavačke, PU splitsko-dalmatinske, PU zadarske i PU zagrebačke. Među lakše ozlijeđenim osobama nalazi se desetero djece mlađe od 14 godina, dvoje maloljetnika mlađih od 18 godina i 8 punoljetnih osoba. U tom razdoblju policijski službenici izuzeli su: 96 komada oružja, 5281 komada streljiva, 0,30 kg eksploziva, 10 komada eksplozivnih sredstava (bombe i dr.) i 112 621 komad pirotehničke galanterije. Zabilježena su dva propucavanja kuća, šest propucavanja automobila i pet slučajeva propucavanja drugih objekata.

Evidentirano je 155 prekršaja i 14 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva. Ukupno su inspektori Ravnateljstva civilne zaštite proveli 813 nadzora, njih 67 više nego u istoj ovoj akciji godinu prije.

Osim za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana, pirotehnika se često upotrebljava i na svadbenim proslavama gdje se nerijetko koristi i vatreno oružje iz kojega se hitci ispaljuju u zrak. Ova subota bila je posebno tragična jer su u istom danu na svadbenim proslavama u Šibeniku i Makarskoj signalnim raketama pogođene dvije žene - jedna je poginula, druga je teško ozlijeđena.

Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom

Zbog veliko broja ozlijeđenih zbog pirotehnike, brojne udruge, predvođene Prijateljima životinja, već se dugo zalažu za zakonske izmjene koje se odnose na ograničavanje pirotehnike te proizvodnji i prometu oružja.

U srpnju su MUP-u predali peticiju koju je potpisalo oko 40 tisuča građana, u kojoj se traži potpuna zabrana i prodaja svih pirotehničkih sredstava građanima, bez obzira na kategoriju ili razdoblje u godini kao i zabrana upotrebe pirotehnike tijekom cijele godine, uključujući božićne i novogodišnje praznike.

Traže uvođenje visokih kazni za kršenje zabrana, uključujući novčane kazne do 10.000 eura i mogućnost zatvorske kazne za teža kršenja. Također predlažu promociju alternativa za slavlje poput svjetlosnih projekcija i ekološki prihvatljivih načina obilježavanja posebnih trenutaka.