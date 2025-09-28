Svatovi slavlje nastavili u BiH nakon što je signalna raketa ozlijedila gošću u Makarskoj?

Samo sat vremena prije tragičnog događaja u Šibeniku, u kojem je poginula žena, u Makarskoj je teško ozlijeđena 30-godišnjakinja nakon što je ispaljena signalna raketa. Prema prvim informacijama, raketu je ispalio netko od svatova na Kačićevu trgu ispred katedrale. Projektil je pogodio ženu koja je potom potražila pomoć u Domu zdravlja Makarska, odakle je i obaviještena policija.Još jedna nesreća: Signalna raketa teško ozlijedila ženu na svadbi u Makarskoj
Dok su se službe bavile incidentom, neslužbeno se doznaje da su svatovi napustili Hrvatsku i nastavili slavlje u Čapljini, piše 24sata. Policija provodi kriminalističko istraživanje i čeka povratak svih sudionika, a o slučaju je obaviješteno i državno odvjetništvo.Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom
LJETU NEMA KRAJA
FOTO Seksi dvoboj u tangicama! Žanamari i bivša misica pokazale zašto ih smatraju najatraktivnijim Hrvaticama
promjena kroz godine
Barbara Kolar nekad i sad: Kako se naša poznata TV i radijska voditeljica stilski mijenjala kroz godine
izbjegnite ih
Liječnici otkrili: Ovo je 10 najnezdravijih namirnica koje možete unijeti u svoj organizam
Tražit će repete
Osvojite tjednu zalihu snackova za klince, oduševit ćete cijelu obitelj jer su preukusni!
Mit razbijen
Dareil zašto taj komentar? Poznato je da Makarani organiziraju svatove u BiH samo zbog cijene stolice. Inače kad OBI naplaćuju pretjerane cijene sve ok a kad trebaju platiti sve im skupo. Dvaput sam osobno iz Makarske išao u Ljubuški i Čapljinu. Sve ok osim povratka u sitne sate