POLICIJA ČEKA POVRATAK SUDIONIKA

Svatovi slavlje nastavili u BiH nakon što je signalna raketa ozlijedila gošću u Makarskoj?

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava
Foto: Antonio Jakus/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 13:39

Policija provodi kriminalističko istraživanje i čeka povratak svih sudionika, a o slučaju je obaviješteno i državno odvjetništvo

Samo sat vremena prije tragičnog događaja u Šibeniku, u kojem je poginula žena, u Makarskoj je teško ozlijeđena 30-godišnjakinja nakon što je ispaljena signalna raketa. Prema prvim informacijama, raketu je ispalio netko od svatova na Kačićevu trgu ispred katedrale. Projektil je pogodio ženu koja je potom potražila pomoć u Domu zdravlja Makarska, odakle je i obaviještena policija.

Još jedna nesreća: Signalna raketa teško ozlijedila ženu na svadbi u Makarskoj

Dok su se službe bavile incidentom, neslužbeno se doznaje da su svatovi napustili Hrvatsku i nastavili slavlje u Čapljini, piše 24sata. Policija provodi kriminalističko istraživanje i čeka povratak svih sudionika, a o slučaju je obaviješteno i državno odvjetništvo.
Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom
Makarska svadba pirotehnika

Avatar Scheweningen
Scheweningen
14:55 28.09.2025.

Dareil zašto taj komentar? Poznato je da Makarani organiziraju svatove u BiH samo zbog cijene stolice. Inače kad OBI naplaćuju pretjerane cijene sve ok a kad trebaju platiti sve im skupo. Dvaput sam osobno iz Makarske išao u Ljubuški i Čapljinu. Sve ok osim povratka u sitne sate

darwil
14:22 28.09.2025.

To je moguće samo sa Bih grupom

