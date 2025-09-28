Svatovi slavlje nastavili u BiH nakon što je signalna raketa ozlijedila gošću u Makarskoj?

Samo sat vremena prije tragičnog događaja u Šibeniku, u kojem je poginula žena, u Makarskoj je teško ozlijeđena 30-godišnjakinja nakon što je ispaljena signalna raketa. Prema prvim informacijama, raketu je ispalio netko od svatova na Kačićevu trgu ispred katedrale. Projektil je pogodio ženu koja je potom potražila pomoć u Domu zdravlja Makarska, odakle je i obaviještena policija.

Još jedna nesreća: Signalna raketa teško ozlijedila ženu na svadbi u Makarskoj

Dok su se službe bavile incidentom, neslužbeno se doznaje da su svatovi napustili Hrvatsku i nastavili slavlje u Čapljini, piše 24sata. Policija provodi kriminalističko istraživanje i čeka povratak svih sudionika, a o slučaju je obaviješteno i državno odvjetništvo.