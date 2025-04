Šetnje prirodom za ovu su ekipu postale misija: 'Što će buduće generacije misliti kada vide što smo im ostavili?'

Prije četiri godine grupa entuzijasta iz Istre odlučila je napraviti velike promjene u svojoj maloj sredini. Ljubav prema okolišu povezala ih je u misiji za bolje sutra, govori to Cinzia Boljun Papić iz Eko aktivista Vodnjanštine koji ove godine slave važan rođendan. Niz akcija čišćenja prirode u svojoj su lokalnoj zajednici odrađivali i više nego uspješno, uz dobru volju i želju za zelenije sutra. Uobičajene šetnje prirodom počele su ukazivati na važan problem kojeg više nisu mogli ignorirati.

-Uvijek sam voljela provoditi vrijeme u prirodi, šetati i promatrati ljepote koje me okružuju, ali sve češće sam se kući vraćala razočarana jer sam nailazila na divlja odlagališta otpada svih mogućih vrsta. Osjećala sam se tužno, a bilo me je i sram vidjeti kako čovjek uništava ono što nam je od ključne važnosti, što nam poklanja svoje dragocjene plodove. Nisam mogla samo gledati te deprimirajuće prizore, već sam odlučila da nešto moramo poduzeti te pokazati ljubav i poštovanje prema okolišu konkretnim djelima, a ne samo riječima. Uvijek sam smatrala da je okoliš naš dom, naš dnevni boravak i zato sam pokrenula eko akcije čišćenja okoliša s Barbarom Šarić. Kasnije su nam se pridružili Zajim Softić i Zvonimir Novaković iz Vodnjana te Simon Furčić iz Pule- otpočinje Cinzia Boljun Papić.

Prije četiri godine stvorili su grupu – građansku inicijativu Eko aktivisti Vodnjanštine – Eco attivisti del Dignanese na čijem su području i čistili, a sve u suradnji s lokalnim komunalnim poduzećem koje je preuzimalo prikupljeni otpad. Kasnije su se spojili s mještanima Ližnjana i organizirali eko akcije i na tom području, a potom se priča proširila i na područje Pule.

-Većina građana se savjesno ponaša s otpadom, ali postoji jedna manjina koja čini veliku štetu i okolišu i zajednici ponašajući se neodgovorno i bahato. Nažalost, još uvijek ima puno otpada u prirodi, ali vidimo da općine, gradovi i Šumarija rade i na postavljanju kamera kako bi uhvatili počinitelje na djelu. Želimo davati svoj doprinos zajednici, čistoći i očuvanju okoliša. Mi ovisimo o prirodi, a ne priroda o nama. Čist okoliš znači zdrav okoliš. Najveća prepreka je način razmišljanja građana: neću očistiti okoliš jer nisam plaćen za to. Svima nama je u interesu da naš okoliš bude čist. Što će buduće generacije misliti kada vide što smo im ostavili? Hrpe otpada u prirodi! Ne smijemo to dozvoliti. Smatramo da moramo biti svi ujedinjeni i složni kako bi postigli zajednički cilj i to je čist okoliš, za nas i za buduće generacije- poručuje Cinzia Boljun Papić pa domeće kako su najuspješnije akcije one u kojima uspiju mobilizirati cijelu Šumariju pa su tako u posljednjoj eko akciji prikupili 30 kubika otpada. Prošle je godine u eko akciji, koju je organizirala Općina i Turistička zajednica Ližnjana, sudjelovalo više od 100 volontera koji su očistili obalno područje.

-Želimo nastaviti organizirati eko akcije čišćenja i surađivati s građanima, sa svim tijelima vlasti i udrugama. Ideja je da očuvanje okoliša bude prioritet te da nadležni pokrenu sve potrebne mjere u cilju očuvanja istoga- zaključuje Cinzia Boljun Papić.

A do nove inicijative Eko aktivisti Vodnjanštine broje svega nekoliko tjedana jer su se i ove godine odlučili pridružiti najvećoj akciji čišćenja u Hrvatskoj, onoj koju Večernji list organizira u sklopu projekta Rezolucija Zemlja, a u povodu Dana planeta Zemlje. Vrijedni će volonteri ponovno čistiti brojne lokacije diljem Hrvatske, pokazujući da briga za okoliš ne poznaje granice, od urbanih sredina do prirodnih bisera, među ostalim u Zagrebu, Vrpolju, Šibeniku, Đurđevcu, Bošnjacima, Istri, na Lošinju, Murteru...

Detaljan popis i informacije o lokacijama na kojima čistimo sa svojim partnerima i udrugama potražite na linku, a pridružite se možete prijavom na obrazac. Pozovite kolege, prijatelje i obitelj te budite dio pozitivnih promjena jer i mali koraci čine razliku. Eko aktivistima Vodnjanštine možete se pridružiti na akciji u Ližnjanu 26. travnja ili na svibanjskoj akciji u Marčani.