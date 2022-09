Šešelj: Zadar je uvijek bio talijanski, nikad nije bio hrvatski

Osuđeni ratni zločinac i čelnik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj komentirao je za srpske medije novu talijansku premijerku, nacionalističku političarku Giorgiu Meloni, istaknuvši da njezina pojava vrlo imponira.

– Obradovala me njezina pobjeda. Smatram da će ova talijanska vlada biti uspješna i, što je najvažnije, da će ta vlada ukinuti sankcije prema Rusiji i da će nastaviti ekonomsku suradnju s Rusijom. Mislim da će ta vlada za nas biti mnogo povoljnija – kazao je Šešelj (oko 11. minute u videu, op.a.). Posebno ga, kaže, veseli što Meloni obnavlja zahtjeve "za povratkom onoga što je talijansko na jadranskoj obali".

– Ono što je srpska Dalmacija ona neće. Zašto onda ne uzme Piran, to je talijansko – pita se Šešelj dodavši da bi Zadar trebao pripasti Italiji.

– Zadar je uvijek bio talijanski, nikad nije bio hrvatski. Neka Italija potražuje svoje – dodao je.

Podsjeća da se Europska unija gadno ponijela prema Italiji za vrijeme pandemije koronavirusa, a iz Rusije je toj zemlji stizala pomoć.

– To Italija nikad neće zaboraviti – rekao je Šešelj i dodao da "pucaju sankcije Rusiji". Mađarska je to već prekinula, sad će i Italija... Vjerojatno će i Bugarska. Ja navijam za to – zaključio je.

Foto: FLAVIO LO SCALZO/REUTERS FILE PHOTO: Giorgia Meloni, leader of the far-right Brothers of Italy party, speaks during a rally in Duomo square ahead of the Sept. 25 snap election, in Milan, Italy, September 11, 2022. REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo Photo: FLAVIO LO SCALZO/REUTERS

