Priče koje ne smiju nestati: Večernji list pokreće serijal 'Životne priče '91.' o ljudima koji su stvarali Hrvatsku

29.05.2026.
u 17:13

Večernji list pokreće novi serijal u sklopu podcasta Životne priče. Zvat će se Životne priče iz ’91., a vodit će ga novinarka Dea Redžić. Prvu emisiju s pripadnicima Gromova, koji su nedavno proslavili 35. obljetnicu osnutka, pogledajte večeras od 20 sati.

To neće biti emisija o ratu kakve smo navikli gledati. Neće biti emisija za podjele, prepirke, dnevnu politiku ni stare rovove koji se danas tako lako ponovno otvaraju. Ovo će biti emisija o ljudima. O onima koji su u najtežem trenutku hrvatske povijesti stali ispred svojih obitelji, gradova, sela i domovine, često bez velikih riječi, bez kamera i bez svijesti da će jednoga dana njihova mladost postati dio povijesti.

Mnogi od njih tada nisu imali ni dvadeset godina. Neki su u rat otišli kao maloljetnici. Neki su iz školskih klupa završili na prvoj crti. Neki su se vratili kući i nastavili živjeti, raditi, podizati obitelji, šutjeti. Mnogi nikada do kraja nisu ispričali što su vidjeli, koga su izgubili, čega se boje i danas, što im se vraća u snovima, a što ih je držalo onda kada se činilo da se više nema za što uhvatiti.

Životne priče iz ’91. nastaju upravo zbog njih.

Jer postoje priče koje ne pripadaju samo onima koji su ih proživjeli. One pripadaju svima nama. Pripadaju zemlji koja je nastajala iz hrabrosti običnih ljudi. Pripadaju generacijama koje dolaze, a koje imaju pravo znati da se sloboda nije dogodila sama od sebe, da iza nje ne stoje samo datumi, operacije i velike političke odluke, nego lica, imena, ruke, strahovi, prijateljstva i gubici.

Ovo je serijal o ljudima koji su stvarali državu, ali i o zemlji koja ih ne smije zaboraviti.

U vremenu u kojem se sve češće dijelimo, u kojem se i najosjetljivije teme lako pretvaraju u povod za svađu, ova emisija želi učiniti suprotno. Želi podsjetiti na ono vrijeme kada su ljudi, bez obzira na razlike, znali oko čega se moraju okupiti. Kada se domovina nije branila deklaracijama, nego tijelom, životom i odlukom da se ne odustane.

Zato Životne priče iz ’91. nisu poziv na osudu. Nisu ni pokušaj da se prošlost zatvori u jednu rečenicu. To je prostor za glasove onih koji su predugo ostali po strani. Za branitelje koji ne traže sažaljenje, ali ne žele biti višak. Za ljude koji su dali najvažnije godine života, a poslije su se često morali sami boriti s onim što rat ostavi iza sebe.

Posebno teško mjesto u toj priči zauzimaju oni kojih više nema. Gotovo tri tisuće hrvatskih branitelja nakon rata je oduzelo sebi život. Iza te brojke ne stoji statistika, nego bolna činjenica da su se mnogi, nakon svega što su prošli, osjećali zaboravljeno, odbačeno, nevidljivo.

Zbog toga ovaj serijal ne želi samo bilježiti uspomene. Želi otvoriti prostor u kojem se može govoriti dostojanstveno, ljudski i bez straha. O hrabrosti, ali i o ranama. O ponosu, ali i o tišini koja je predugo trajala. O Domovinskom ratu ne kao o frazi, nego kao o iskustvu ljudi koji su ga nosili na svojim leđima.

Emisija Životne priče iz ’91. emitirat će se svaki drugi tjedan u sklopu formata Životne priče na portalu i YouTube kanalu Večernjeg lista.

U njoj će Dea Redžić razgovarati s ljudima koji su bili ondje kada se stvarala Hrvatska. S onima čije priče možda nisu ušle u udžbenike, ali bez kojih ni ti udžbenici ne bi imali smisla.

Jer neke priče ne smijemo ostaviti da nestanu u tišini.

