Hrvatski numizmatičar o mogućoj Trumpovoj novčanici: 'Takve stvari rade autoritarni režimi. Čak ni Hitler i Staljin nisu bili na redovnom novcu'

Ideja da se na američkoj novčanici od 250 dolara pojavi lik Donalda Trumpa početkom 2025. godine uglavnom se doživljavala kao politička inicijativa i medijski zanimljiva zamisao. No krajem svibnja 2026. cijela je priča dobila ozbiljniju dimenziju nakon što je američki ministar financija Scott Bessent potvrdio da je već izrađen dizajn moguće novčanice s portretom aktualnog američkog predsjednika. Ako bi prijedlog bio prihvaćen, američki monetarni sustav dobio bi dvije velike novosti: potpuno novu novčanicu od 250 dolara te prvi slučaj prikaza živuće osobe na američkom papirnatom novcu. Ipak, važno je naglasiti da takva novčanica još ne postoji u službenom optjecaju, nije izdana i ne predstavlja zakonito sredstvo plaćanja, piše NumiznatikaNET. Za njezino uvođenje nužna je odluka Kongresa te izmjena postojećih zakona. Zakon pod nazivom "Donald J. Trump $250 Bill Act" predstavio je 27. veljače 2025. republikanski kongresnik Joe Wilson iz Južne Karoline. Njime se predviđa da američki "Bureau of Engraving and Printing" izradi i tiska novu novčanicu od 250 dolara s Trumpovim portretom.

Wilson je prijedlog povezao s obilježavanjem 250. godišnjice američke neovisnosti 2026. godine. Ideju je predstavio kao simbolično priznanje Trumpu, ali i kao odgovor na potrebe suvremenog gospodarstva kroz uvođenje veće nominale. Tada je objavljena i ilustracija mogućeg izgleda novčanice, no nije se radilo o službenom nacrtu američkih institucija, nego o konceptualnom prikazu izrađenom uz pomoć umjetne inteligencije. Tema je dodatno dobila na važnosti u svibnju 2026., kada je Scott Bessent izjavio da je Ministarstvo financija već pripremilo dizajn novčanice kako bi sve bilo spremno ako Kongres usvoji potrebne zakonske izmjene.

Prema medijskim navodima, nacrt uključuje Trumpov portret, obilježja 250. obljetnice SAD-a te njegov potpis, a autor dizajna navodno je britanski umjetnik Iain Alexander. Unatoč tome, priprema dizajna ne znači da je novčanica službeno odobrena. Konačna odluka i dalje je u rukama Kongresa, a Bessent je poručio da će Ministarstvo financija postupati isključivo u skladu sa zakonom. Prema podacima američkog Kongresa, prijedlog zakona H.R. 1761 još je u ranoj fazi procedure. Upućen je Odboru za financijske usluge Zastupničkog doma, ali dosad nije usvojen ni u Zastupničkom domu ni u Senatu.

Američki papirnati novac danas se redovito izdaje u apoenima od 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 dolara, pri čemu je novčanica od 100 dolara najveća koja se koristi u svakodnevnom optjecaju. U prošlosti su postojale i znatno veće nominale, poput 500, 1.000, 5.000 i 10.000 dolara, dok je certifikat od 100.000 dolara iz 1934. bio namijenjen isključivo transakcijama između banaka Federalnih rezervi. Nominala od 250 dolara nikada nije bila dio standardnog američkog sustava novčanica. Upravo zato njezino eventualno uvođenje izaziva poseban interes među numizmatičarima, jer bi predstavljalo potpuno novu novčanicu u suvremenoj seriji američkog dolara.

Hrvatski numizmatičar Zlatko Viščević smatra da je prijedlog iznimno neuobičajen, ali i problematičan presedan u monetarnoj tradiciji demokratskih država. Kako kaže, ne radi se samo o novoj nominali koja dosad nije postojala u američkom novčanom sustavu, nego prvenstveno o činjenici da bi na novcu bio prikazan živući predsjednik. Ističe kako u numizmatičkoj i monetarnoj tradiciji postoji vrlo jasno pravilo prema kojem se na novcu uglavnom ne prikazuju živuće političke osobe, osim u monarhijama gdje vladar simbolizira kontinuitet države. "Kod predsjednika, premijera i drugih političkih vođa situacija je drukčija. Prikazivanje živućeg političkog vođe na novcu često se povezuje s autoritarnim i diktatorskim režimima, odnosno s nastojanjem da se oko određene osobe izgradi kult ličnosti", upozorava Viščević. Dodaje kako se upravo zato u demokratskim državama takva praksa smatra vrlo osjetljivom i uglavnom se izbjegava. Prema njegovim riječima, zanimljivo je da su čak i neki izrazito autoritarni režimi izbjegavali prikazivati svoje vođe na redovnom novcu.

"Na novčanicama Trećega Reicha nije bio prikazan Adolf Hitler, na talijanskom novcu iz vremena fašizma nije dominirao portret Benita Mussolinija, a ni Staljin nije bio prikazivan na redovnim sovjetskim novčanicama za vrijeme svoje vladavine. To dovoljno govori koliko se i u takvim sustavima smatralo osjetljivim povezivati važeći novac s osobnim kultom živućeg političkog vođe", rekao je. Viščević smatra da je cijela ideja neumjesna, a o temi vođa koji su sami sebe stavljali na novac pisao je i ranije na portalu NumiznatikaNET. "S numizmatičkog gledišta, svaka nova nominala i svaki neuobičajeni motiv svakako su zanimljivi. Međutim, pitanje nije samo tko će biti prikazan na novčanici, nego kakvu poruku takav novac šalje. Novac je jedan od najvidljivijih državnih simbola, svakodnevno prisutan u rukama milijuna ljudi, pa izbor portreta nikada nije potpuno neutralan", objašnjava.

Ipak, Viščević navodi da postoji jedna zanimljiva iznimka koja pokazuje da prikaz živuće osobe na novcu ne mora nužno biti povezan s autoritarnim režimom. "Imamo jednu malu iznimku. To su novčanice Južne Afrike izdane dok je još Nelson Mandela bio živ. Međutim, kada su izdane, on više nije bio predsjednik", rekao je. Južnoafričke novčanice s Mandelinim likom puštene su u optjecaj 6. studenoga 2012. godine, dok je Mandela još bio živ, a preminuo je nešto više od godinu dana kasnije, 5. prosinca 2013. Prema Viščeviću, tek će se vidjeti hoće li prijedlog uopće proći proceduru u američkom Kongresu, no sama činjenica da se o takvoj ideji ozbiljno raspravlja dovoljno govori o promjenama u političkom i društvenom prostoru posljednjih godina.

Današnje novčanice dolara prikazuju povijesne ličnosti poput Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna, Alexandera Hamiltona, Andrewa Jacksona, Ulyssesa S. Granta i Benjamina Franklina. Budući da je Donald Trump živ, njegovo pojavljivanje na novčanici zahtijevalo bi posebnu izmjenu zakona. Upravo zato Wilsonov prijedlog predviđa iznimku kojom bi se bivšim i sadašnjim američkim predsjednicima omogućilo pojavljivanje na novcu za života. Ako bi takva izmjena bila prihvaćena, Trump bi postao prvi živući američki predsjednik prikazan na američkoj papirnatoj valuti, što bi predstavljalo velik odmak od dosadašnje prakse.