Nova ukrajinska taktika: Broj ruskih žrtava gotovo utrostručen u šest mjeseci

Ministarstvo obrane Ukrajine pokreće namjenski program 'Logističke blokade'. Kako je objašnjeno, inicijativa je osmišljena kako bi se proširile sposobnosti srednjeg udara i sustavno uništavala ruska logistika, skladišta, oprema, zapovjedna mjesta i opskrbne rute na operativnoj dubini. "Cilj programa je povećati pritisak na rusku vojsku u pozadini i onemogućiti neprijatelju provođenje održivih ofenzivnih operacija", istakli su iz ukrajinskog Ministarstva obrane predstavljajući novi program.



Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je ove podatke koji pokazuju kako Ukrajina posljednjih mjeseci postupno preuzima inicijativu na bojnom polju. Istovremeno, cijena napredovanja za rusku vojsku i dalje raste. "Dok je neprijatelj u listopadu gubio 67 vojnika za svaki osvojeni četvorni kilometar teritorija, ta se brojka do travnja povećala na 179. Sveukupno, Rusija trpi rekordne gubitke, s više od 35 000 poginulih ili teško ranjenih vojnika svakog mjeseca", priopćilo je Ministarstvo obrane Ukrajine. Te podatke nije moguće neovisno potvrditi.