Servisi za dostavu hrane: Moderna tehnika, moderno ropstvo?

Kad Felix govori o vremenu koje je proveo radeći za tvrtku Lieferando, i dalje se čini da mu je pomalo neugodno. Kaže da „mu nije ugodno" kad se sjeti tog posla i da „ljudski gledano" ništa nije bilo u redu. No Felix ipak želi svjedočiti o svojim iskustvima u Lieferandu, o tome što se događa iza kulisa vodećeg njemačkog servisa za dostavu hrane. Felix se zapravo ne zove Felix, ali želi ostati anoniman kako bi mogao otvoreno govoriti. Donedavno je radio u sjedištu Lieferanda u Berlinu u timu tzv. agenata. Njegov je posao bio brinuti se o vozačima tijekom njihove smjene. Ili kako on danas kaže, "nadzirati ih", piše Deutsche Welle.

Tim agenata ne samo da vidi točnu lokaciju kurira nego su također obaviješteni o svim nepravilnostima u procesu dostave putem automatiziranog sustava. "Sve što jedan dostavljač ne radi ispravno prikazuje se automatski na ekranu", kaže Felix. Na primjer, ako kuriri prekorače određeno vrijeme za određenu rutu dostave, to se automatski pojavljuje na monitoru nadležnog agenta.

U ovakvim slučajevima, Felix je bio zadužen pisati vozačima preko internog chat sustava i pitati ga koji je razlog kašnjenja. "To je nadgledanje radi praćenja učinka kako bi se učinak održao konstantno visokim", procjena je bivšeg zaposlenika Lieferanda. Smjernice sustava koji obavještava agente o odstupanjima nisu uvijek tako strogo postavljene. Ipak, u retrospektivi on tu praksu ocjenjuje kao "prejaku intervenciju". "Može se u osnovi reći da je moguće biti za vratom svakom vozaču koji ne radi ono i onako kako to tvrtka želi."

Već su se i prije pojavile optužbe da Lieferando prikuplja gotovo kompletne podatke koji se odnose na kurira, poput njihove lokacije. Ali do sada je Lieferando uvijek poricao da je nezakonito kontrolirao učinak vozača. To iznova potvrđuje i na upit ARD-a. Rečeno je da je aplikacija za vozača u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Mjesta i vrijeme ključni su za ispravno funkcioniranje usluge, stoji nadalje u odgovoru. Podaci se, kako se nadalje tvrdi, ne koriste za neovlaštene provjere performansi ili ponašanja, a vozači se informiraju o tome za što se ti podaci koriste.

No ARD je na uvid dobio nekoliko poruka koje su Lieferando kuriri iz različitih gradova primili od agenata. Oni podržavaju izjave Felixa i pokazuju da se vozače i njihov učinak očito vrlo pažljivo prati. Poruke poput: "Halo, trebaš li pomoć u pronalaženju kupca?" i "Hej, jesi li već uspio isporučiti narudžbu? Vidim da si s kupcem već neko vrijeme, trebaš li podršku?", pokazuju suptilno nadziranje.

Službenik za zaštitu podataka: "Potpuno nadgledan radni odnos”

Na temelju naših istraživanja stručnjak za zaštitu podataka Stefan Brink potvrđuje da se radi o nedopustivom praćenju zaposlenika. "Ovo je dokaz da imamo posla s potpuno nadziranim radnim odnosom", rekao je Brink. Ako su informacije točne, radi se o vrlo jasnoj kontroli učinka. "Takav potpuni nadzor i radni odnosi nisu zakoniti." Brink je do prošle godine bio državni službenik za zaštitu podataka savezne pokrajine Baden-Württemberg i već je na tom položaju imao posla s Lieferandom i aplikacijom za vozače.

Jedno je jasno: dostavnim službama poput Lieferanda je u interesu da sve teče glatko i da kuriri ne zaostaju. Jer konkurencija je snažna. To pokazuje i aktualna studija “Instituta za suodlučivanje i korporativno upravljanje” Zaklade Hansa Böcklera. Studija dolazi do zaključka da dostavne službe vrlo teško mogu uopće biti profitabilne i da značajno ovise o kapitalu ulagača. Čini se da su i niske plaće dio poslovnog modela, tvrde autori studije.

Istraživanje ARD-a također pokazuje koliko su loši radni uvjeti u konkurentskom servisu Wolt. Globalno aktivna dostavna služba trenutno širi svoju njemačku mrežu i u nekim gradovima se oslanja na kooperante. Prema ARD-ovim istraživanjima, postoje dokazi o radu na crno, vozači izvještavaju o atmosferi straha, pod stalnim su pritiskom, kuriri su plaćeni u gotovini.

Trenutno je u tijeku suđenje protiv Wolta na Radnom sudu u Berlinu. Jedan mladić iz Pakistana, Muhamad, tužio je dostavu jer nije dobio plaću gotovo tri mjeseca. Ima pravo na više od 3.000 eura. “Osjećam se prevarenim kao migrant”, kaže Muhamad. I nije samo on pogođen: navodno je ukupno više od 100 vozača prijavilo da nisu dobili plaću. Ako je to istina, to bi značilo stotine tisuća eura neisplaćenih plaća.

Krajem 2022. Muhamad je naišao na oglas za posao Wolt kurira koji je objavila jedna berlinska trgovina mobitela. Ondje je ispunio prijavnice i predao dokumente, poput porezne prijave, osobne iskaznice i potvrde o prebivalištu. Nakon nekoliko dana dobio je pristup Wolt-ovoj partnerskoj aplikaciji, Wolt ruksak i Wolt vjetrovku. "Sve je izgledalo autentično", rekao je Muhamad.

Slike zaslona iz aplikacije pokazuju da je isporučio gotovo 400 narudžbi za Wolt do siječnja 2023. i da je tijekom rada bio u redovnom kontaktu s Wolt-ovom podrškom. Unatoč tome, Wolt negira da je povezan sa spomenutom trgovinom mobitela no zbog postupka koji je u tijeku, ne žele detaljnije komentirati slučaj. Dostavna služba općenito je izjavila da joj je vrlo važan korektan odnos prema zaposlenicima.

Oni, kako su rekli, analiziraju ARD-ovo istraživanje i poduzimaju odgovarajuće mjere. Wolt također priznaje da je u prošlosti bilo "nepravilnosti" s partnerom, tamošnji kuriri očito nisu bili plaćeni u potpunosti. Suradnja je sada okončana. Zaostale plaće sada su isplaćene, tvrde u Woltu.

