Šefa HEP-a uhitili jer radovi na Platu nisu ispravno provedeni

Osam osoba uhićeno je u sklopu kriminalističkog istraživanja nesreće koja se u siječnju dogodila u Hidroelektrani Plat kod Dubrovnika, potvrđeno je iz MUP-a. U toj nesreći poginuli su radnici Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak. Istragu nesreće provodila je PU dubrovačko-neretvanska u suradnji sa ŽDO-om iz Dubrovnika. Kako se neslužbeno doznaje, pet je osoba uhićeno u Zagrebu, a među njima je i Nikola Rukavina (49), član uprave HEP-a. Jedna je osoba uhićena u Splitu, a dvije u Dubrovniku. Svi oni imaju status osumnjičenika i na ispitivanju su u policiji u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku.

Nakon što ispitivanja budu dovršena, oni osumnjičenici za koje tužiteljstvo bude tražilo određivanje istražnog zatvora, bit će dovedeni pritvorskom nadzorniku u Dubrovnik, a zatim i pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku. Sve će se to vjerojatno događati u utorak.

Direktor HEP – Proizvodnje

Nikola Rukavina, član uprave HEP-a istragom je obuhvaćen prije svega zbog “zapovjedne odgovornosti” koja proizlazi iz činjenice da je do prije dvije godine obnašao funkciju direktora HEP - Proizvodnje, može se čuti u našem najvećem komunalcu. Radovi na obnovi i sanaciji stropa, zidova i poda strojarnice počeli su, naime, u travnju 2017. godine, a kako je poznato, ugovor o izvođenju radova potpisali su tada Rukavina i Maja Borovina koja je zastupala izvođača radova, splitsku tvrtku Spegra. Rukavina je u HEP-u od 2008. kada je ušao u upravu na mjesto člana Uprave za korporativnu funkciju komercijalni poslovi, a od 2009. do 2017. godine bio je na funkciji direktora, odnosno pomoćnika direktora HEP Proizvodnje. Spominjalo ga se kao potencijalnog kandidata za čelno mjesto Hrvatske elektroprivrede, međutim na to je mjesto imenovan je Frane Barbarić, koji je u HEP došao godinu prije od Rukavine.

Policija navodi da su trojica osumnjičenih kao direktori, ujedno odgovorne osobe investitora, odnosno HEP-a, tijekom naručivanja i praćenja građevinskih radova obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik propustili poduzeti zakonom predviđene radnje, zbog čega građevinski radovi nisu izvedeni u skladu s relevantnim propisima i pravilima struke.

Pokušali pobjeći iz tunela

Ostalih pet osumnjičenih osoba sumnjiče se da kao projektanti i izvođači radova građevinske radove obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik nisu izvodili u skladu s tehničkim propisima i pravilima struke, što je neposredno ugrozilo sigurnost uposlenika i imovine. U MUP-u navode da će samo protiv dvojice prvoosumnjičenih, među kojima je i Rukavina, tražiti pritvor dok će protiv drugih prijave ići redovnim putem. Nesreća u HE Plat dogodila se 10. siječnja nakon što je izbio požar. Trojica radnika poginula su pokušavajući se izvući iz vatrom i dimom zahvaćenog tunela. U proteklih pet mjeseci policija je tijekom istraživanja nesreće razgovarala s brojnim svjedocima te je provela niz vještačenja kako bi se ustanovio točan uzrok nesreće.