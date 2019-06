Počela uhićenja zbog tragedije u Hidroelektrani Dubrovnik

Zbog nesreće u kojoj su početkom godine u Hidroelektrani Plat kod Dubrovnika poginula trojica radnika, u ponedjeljak ujutro privedeno je više osoba u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku nad kojima se trenutno provodi kriminalističko istraživanje.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska započela je rano jutros s realizacijom višemjesečnog kriminalističkog istraživanja vezano uz nesreću u Hidroelektrani Plat u čijoj je završnici veći broj osoba u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku tijekom jutra dovedeno u policijske prostorije te je u tijeku njihovo ispitivanje u svojstvu osumnjičenika, rekla je Hini glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.

Istraživanje nad osumnjičenicima provodi se u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Dubrovniku. Nakon što budu ispitani očekuje se da će biti predani pritvorskom nadzorniku u Dubrovniku, kazala je Mandić.

Jutarnji list objavio je da je uhićeno osam osoba i da je među njima i član uprave HEP-a Nikola Rukavina.

U požaru koji je 10. siječnja buknuo u HE Plat nestala su tri radnika, koja su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana u oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u nenormalnim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi - djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.