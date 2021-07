VIDEO Šef udruge Tigrova Vučemilović optužio ministra Medveda za veleizdaju

Nakon burne rasprave i konačnog izglasavanja Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata u Saboru u četvrtak, kojeg je opozicija predvođena Domovinskim pokretom tjednima pokušavala osporiti, ministar branitelja Tomo Medved nije dugo likovao. Istoga dana u njegovu ministarstvu dočekala ga je "mina" tijeka sastanka Organizacijskog odbora za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. Na tome sastanku, kojem su uz ministra nazočili i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, savjetnik predsjednika republike za branitelje Marijan Mareković, gradonačelnik Grada Knina, predstavnici MUP-a i MORH-a te braniteljskih udruga, ministru se na kraju sastanka obratio Ilija Vučemilović Šimunović, predsjednik Udruge veterana Tigrova. Svojem suborcu iz 1. gardijske brigade Medvedu zamjerio je da je branitelje dovukao na sastanak u funkciji fikusa jer je protokol za Knin ionako već bio usaglašen.

– Imam jedno pitanje pod razno. Poštovana gospodo, moram izraziti svoju ganutost ovom sinergijom, ovim zajedništvom. Postavljam sebi pitanje čemu smo mi ovdje danas pozvani kad je sve već dogovoreno i usuglašeno. Ako mi trebamo tu biti nekakve korisne budale, ja sam spreman na to. Evo već treću godinu Ministarstvo branitelja određuje tko će se od branitelja i stradalnika obratiti u Kninu. Praksa je to uvedena 2012. godine. S kim je to usuglašeno – pitao je Vučemilović, referirajući se na odabir Danijela Rehaka, koji će ove godine u ime svih branitelja govoriti u Kninu. Ministar Medved mu je odgovorio kako je riječ o prijedlogu Ministarstva hrvatskih branitelja te kako se radi o hrvatskom branitelju, zatočeniku srpskih koncentracijskih logora.

Vučemiloviću je ovdje sporno što se posljednjih godina radi o "strogo kontroliranim" govornicima koje Vlada pomno odabire kako predstavnik branitelja kojeg bi odabrale udruge ne bi "izmakao kontroli" i Vladi nanio političku štetu kakvog kritikom ili snažnom porukom, na što su branitelji ukazivali i proteklih godina.

Potom se Vučemilović referirao i na netom doneseni Zakon o civilnim stradalnicima. - Dragi prijatelji, kako bi moja savjest bila čista pred Bogom i narodom, moram čestitati na današnjem iskoraku koji se dogodio u Hrvatskom saboru. Znam da nije tema, ali nemam puno prigoda i otvoreno vam kažem: to što radite je veleizdaja. Veleizdaja spram hrvatske države, a posebno spram hrvatskih branitelja – kazao je povišenim tonom Vučemilović, na što mu je ministar replicirao kako "smo istu raspravu vodili mjesec dana u Hrvatskom saboru".

- Ovo nije Sabor i na taj način se nećemo razgovarati u prostoriji Ministarstva hrvatskih branitelja. Tko se želi baviti politikom, izvolite gospodo, bavite se politikom. Ministarstvo hrvatskih branitelja zastupa sve hrvatske branitelje i sve stradalnike Domovinskog rata. Odgovorno i odlučno predlažemo i donosimo zakone, mjere i programe. Ovo danas nije nimalo korektno. Vrlo korektno smo na sastanak o programu obilježavanja pozvali sve udruge, njih 44, kako bi se konstruktivno izjasnile o prijedlogu programa i nismo čuli niti jednu primjedbu – kazao je ministar Medved, no Vučemilović mu ni tada nije ostao dužan, inzistirajući da se u prostoriji nalaze predstavnici tek 15, a ne 44 udruge.

- Mene je sram, a znam da vi srama nemate – kazao je Vučemilović, citirajući Vladu Gotovca i njegov glasoviti govor ispred 5. armijske oblasti. - Politika koja je do jučer bila veleizdajnička, danas je civilizacijski iskorak. Pa ljudi, imate li vi obraza? Ja vas pitam tko ste vi? Jeste li oni ljudi koji ste jučer bili protiv ili ovi koji ste danas za ili ste neki treći koji ćete sutra nešto treće zastupati? Koji ste vi? Važno je da ste vi dosljedni, vjerodostojni i korektni – odgovorio mu je Vučemilović, aludirajući da se ministar i sam, u vrijeme prosvjeda branitelja u Savskoj, oštro protivio prijedlogu Zakona o civilnim žrtvama u mandatu ministra Freda Matića. Jedan od zahtjeva prosvjednika bio je, podsjećamo, odustajanje od toga zakona koji bi, kako su procijenili branitelji među kojima i današnji ministar Medved, uredio i status civila stradalih u tzv. SAO Krajini.

Žustra rasprava između dvojice suboraca iz Tigrova završila je Vučemilovićevim pitanjem hoće li branitelje i ove godine u Kninu dočekati "gelenderi", misleći na metalne barijere koje su prošlog kolovoza postavljene između brojnih branitelja i odabranih uzvanika. Pitanje je ostalo bez odgovora pa je već sada izvjesno kako ovogodišnja proslava Oluje neće ostati bez disonantnih tonova i razdora u braniteljskoj populaciji, ponovno zahvaljujući politici.