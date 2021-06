Bivši saborski zastupnik HDZ-a napravio incident u dućanu, morali su zvati policiju

Bivši saborski zastupnik HDZ-a Branimir Salijević napravio je incident prošle godine u dućanu s kućnim potrepštinama zbog čega je morala intervenirati i policija.

Prema nepravomoćnoj presudi Salijević (68) iz Jakovlja “narušavao je javni red i mir na način da je, nezadovoljan kupnjom stvari – vodovodne slavine, na sav glas vičući vrijeđao vlasnicu trgovine Marinu riječima: Prodajete šrot robu!”, prenosi Danica.hr.

"Nakon toga ju je rukom odgurnuo od sebe, pri čemu ista nije zadobila vidljive tjelesne ozljede, a liječničku pomoć je odbila, dakle, narušavao javni red i mir u trgovini kao javnom mjestu vičući i vrijeđajući vlasnicu trgovine te odgurnuvši istu”, stoji u presudi prekršajnog suda.

Inače, Salijević je u javnosti poznat kao saborski zastupnik HDZ-a u prvom sazivu Sabora, koji je kasnije prešao u Hrvatsku stranku umirovljenika.

Salijević je na sudu branio kako je tamo kupio vodovodnu slavinu koja je bila neispravna, pa ju je htio vratiti. Na sudu je ispričao kako je pokušao riješiti problem s vlasnicom trgovine, no i da nije uspjelo. Ustvrdio je da nije niti vikao niti vrijeđao vlasnicu.

Vlasnica trgovine ispričala je pak drugačiju verziju incidenta, te kaže kako se kupac uopće nije htio smiriti te je u jednom času sam iz dućana uzeo neku drugu kutiju sa slavinom i pokušao izaći.

“Stala sam ispred njega, a on me je tada, držeći kutiju s obje ruke, s tom kutijom sa slavinom odgurnuo te izašao van iz trgovine. No, vani je bio direktor firme, moj sin, koji mu je uspio uzeti kutiju. Kupac je cijelo vrijeme jako vikao da smo bezobrazni, da prodajemo šrot robu i da će on nama pokazati", izjavila je vlasnica i navela kako su ostali kupci pobjegli iz trgovine jer su se uplašili. Dodala je i da je ostavio auto na desnoj polovici kolnika zbog čega je došlo do krkljanca.

Njezine riječi potvrdila je prodavačica Suzana koja je 68-godišnjaku prodala slavinu. Nakon nemilog događaja, pozvale su policiju koja je brzo došlo, no kupac je već otišao sa svojom slavinom.

U nepravomoćnoj presudi Salijević je proglašen krivim i osuđen na kaznu od 300 kuna.

