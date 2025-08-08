Sebastian stigao na aerodrom, pa doživio šok na ulazu: 'Ili plati 60 eura ili ne letiš'

Sebastian Z. iz Beč dugo će pamtiti put u Rigu sa zborom. Naime, kada je stigao na aerodrom sa svojom ručnom prtljagom doživio je šok. Na ulazu u zrakoplov zaustavio ga je službenik. "Rekao mi je bez okolišanja: Ili plati 60 eura ili ne letiš. Putovao sam s mojim zborom i nisam želio stvarati komplikacije zato sam platio", ispričao je Sebastian Z. (77) u razgovoru za Heute. Naime, njegova nužna prtljaga nije odgovarala Ryanairovim dimenzijama. Prema njihovim informacijama na stranici, cijena karte uključuje malu ručnu prtljagu s maksimalnim dimenzijama 40x25x15 cm. No, Sebastian tvrdi da je njegova torba bila upravo tih dimenzija. To što je torba bez problema stala pod sjedalo ispred njega, nitko nije uzeo u obzir, dodao je. Za povratni let iz Rige u Beč, Sebastian Z. odlučio je biti oprezan te je platio dodatnih 25 eura. "Nisam imao alternative. Nisam htio riskirati da se ponovno nađem u istoj situaciji na ulazu", objašnjava. "To nije bila dodatna usluga, nego svojevrsna ucjena", dodao je. Tako je ukupno izdvojio 85 eura za jednu ručnu prtljagu koja je, prema uvjetima zrakoplovne kompanije, a kako tvrdi muškarac, trebala biti besplatna. Zatražio je refundaciju u pisanom obliku putem maila i pošte. No, nije dobio konkretni odgovor, već samo standardne poruke. Pokušao je također prijaviti slučaj Austrijskoj agenciji za prava putnika u zračnom prometu. Odgovor je bio da se ne smatraju nadležnima za ovaj slučaj i da su predmet proslijedili drugim institucijama.

Na upit portala Heute Ryanair je odgovorio da je muškarac rezervirao osnovnu kartu za let iz Beča u Rigu, koja omogućava samo jedan mali komad osobne prtljage (maks. 40x25x20 cm). Budući da je njegova torba bila veća od dozvoljenih dimenzija, navodi kompanija, naknada od 60 eura je opravdano naplaćena na ulazu. Ryanair je navodno kontaktirao putnika pisanim putem 28. svibnja i više puta ga e-poštom obavijestio da novac neće biti vraćen. Prema Ryanairu, Sebastian Z. je za svoj povratni let 27. travnja rezervirao opciju 'Prioritet i 2 komada ručne prtljage'. U objašnjenju, zrakoplovna kompanija ističe da manje od 0,1 posto svih putnika mora platiti takvu naknadu – i to isključivo ako ručna prtljaga ne odgovara dimenzijama prihvaćenima u trenutku rezervacije. Aktualni događaji na europskoj razini pokazuju da slučaj Sebastiana Z. nije osamljen incident. Njemačka organizacija za zaštitu potrošača (vzbv) izdala je upozorenja ili pokrenula tužbe protiv nekoliko zrakoplovnih kompanija – među njima Ryanair, Wizz Air i easyJet. Tužba je podignuta zbog nedopuštene doplate za ručnu prtljagu koje bi trebale biti pokrivene EU zakonodavstvom.