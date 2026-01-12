VIDEO Ukrajina počela koristi novi američki protuzračni raketni sustav, evo što se zna o njemu

Američki protuzračni sustav kratkog dometa Tempest korišten je u borbu u Ukrajini. Sugeriraju to nedavno objavljeni videozapisi Ratnog zrakoplovstva. Zapovjedništvo zračnih snaga Ukrajine objavilo je video koji prikazuje sustav Tempest kako odbija napad, bez da je najavilo ili identificiralo novo oružje. Ukrajinska analitička grupa Vodohrai kasnije je izvijestila da video prikazuje Tempest u akciji.

Video prikazuje kako raketa Tempest presreće rusku bespilotnu letjelicu tijekom noćnog zračnog napada. Američka obrambena tvrtka V2X predstavila je platformu Tempest na izložbi Association of the United States Army (AUSA) 2025. u listopadu, ali prijenos sustava u Ukrajinu nije javno objavljen. Protuzračni raketni sustav Tempest namijenjen je za uništavanje dronova, helikoptera i niskoletećih zrakoplova u svim vremenskim uvjetima.Iako V2X tijekom izložbe AUSA nije precizirao vrstu presretačke rakete, Tempest vjerojatno koristi radarom vođenu raketu AGM-114L Hellfire Longbow.

Rakete Hellfire obično nose bojnu glavu od 9 kg , što je dovoljno snažno za uništavanje dronova uz minimalnu kolateralnu štetu od pada ostataka. Ukrajina se tijekom cijelog rata u punom opsegu oslanja na zapadne protuzračne sustave za suprotstavljanje ruskim zračnim napadima. Sustavi poput Patriot, IRIS-T, NASAMS i SAMP/T sposobni su presretati krstareće i balističke rakete, dok njemački sustavi Gepard i Skynex prvenstveno služe za uništavanje dronova.