Scena kao iz filma 'Sam u kući': Britanski tinejdžer završio na pogrešnom letu i umjesto u London odlutao u Milano - bez karte i bez pratnje

Sličan scenarij kao u zapletu popularnog filma "Sam u kući" dogodio se jučer u španjolskoj zračnoj luci gdje se britanski tinejdžer (15) odvojio od obitelji i umjesto na planirani povratni let za London, ukrcao se na let za Italiju. Dječak je trebao letjeti s aviokompanijom Tui iz Menorce za londonski Stansted, no nestao je u zračnoj luci Mahon na otoku. Njegovi roditelji odmah su digli uzbunu, a nakon što je policija pregledala snimke nadzornih kamera s prostora za odlazak putnika, otkriveno je da se dječak uspio ukrcati na let za zračnu luku Malpensa u Milanu i to bez avionske karte, piše Guardian.

"Policijski službenici pregledali su nadzorne kamere u prostoru za odlazak i vidjeli da se tinejdžer uspio ukrcati na let za Milano. Zračna luka već je aktivirala sustav uzbune za nestalo dijete, ali je on deaktiviran nakon što je potvrđeno da je dječak na putu za Italiju", rekao je glasnogovornik nacionalne policije na Mallorci. Prema navodima, dječakova majka ponovno se s njim susrela u ponedjeljak, nakon što je otputovala za Italiju. Tijekom leta, osoblje aviokompanije primijetilo je da se na letu nalazi putnik bez karte.

EasyJet je priopćio da je dječaka po dolasku u Milano dočekalo njihovo osoblje i lokalne vlasti te da su organizirali dolazak člana obitelji. Identitet obitelji nije objavljen. "Istražujemo zajedno sa zračnom lukom i našim pružateljem usluga na zemlji u Mahonu kako je maloljetni putnik uspio putovati bez pratnje na pogrešnom letu za Milano jutros. Putnika su dočekali naši djelatnici i lokalne vlasti u Milanu, a mi smo organizirali putne aranžmane kako bi ga član obitelji mogao preuzeti istog dana. Ostajemo u kontaktu s obitelji i nudimo im svoju podršku", izjavio je glasnogovornik easyJeta.