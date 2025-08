Zrakoplov morao odmah sletjeti nakon što se ptica zabila u njega, pogledajte kolika je šteta

Zrakoplov kompanije Iberia, koji je u nedjelju, 3. kolovoza 2025., krenuo iz Madrida prema Parizu, bio je prisiljen vratiti se u polazišnu zračnu luku samo 20 minuta nakon polijetanja zbog udara velike ptice. Incident se dogodio oko 18:30 sati, a zrakoplov je morao hitno sletjeti na pistu 32L Zračne luke Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Prema informacijama iz kompanije Iberia, ptica je udarila u prednji dio zrakoplova, oštetivši radomete i meteorološki radar. Zahvaljujući brzoj reakciji posade, koja je slijedila sigurnosne protokole, zrakoplov je sigurno sletio bez dodatnih incidenata. Nisu zabilježeni ozlijeđeni među putnicima i članovima posade.

#BREAKING: Terrifying pictures show huge damage to front of Airbus ( Iberia Airbus A321-253NY) struck by bird after taking off from Spain



Flight IB579 to Paris Orly Airport returned approximately 20 minutes after departure from Madrid. pic.twitter.com/I4zSjhj1aP