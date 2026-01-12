Tri regije pod narančastim upozorenjem zbog hladnoće, no evo kada stiže promjena i zatopljenje

Vrijeme će danas ujutro biti većinom vedro, na kopnu mjestimice magla. Potom postupan porast naoblake, samo na jugu i dalje uglavnom sunčano. U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega, prognozira DHMZ. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Za danas je na snazi narančasto upozorenje za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju zbog snijega i poledice te iznimno niske temperature. Za ostatak Hrvatske upaljen je žuti meteoalarm. Sutra umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu 1 do 6, a najviša između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C.

U idućim danima u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice slaba oborina, uglavnom kiša, i to ponajprije u gorju. Puhat će slab do umjeren, u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice i jak jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka u porastu, a i jutra će biti osjetno manje hladna. Na Jadranu promjenljivo, lokalno i pretežno oblačno. Povremeno i mjestimice će biti kiše, i to uglavnom na sjevernom Jadranu. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i jako jugo. Temperatura zraka u osjetnom porastu.

U srijedu se tako u Zagrebu preko dana očekuje temperatura do 10 stupnjeva Celzijevih, a tijekom noći ne bi se trebala spuštati ispod 3 stupnja, dok će na Jadranu temperature ponovno biti iznad 10 stupnjeva preko dana.