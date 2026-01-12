Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Tri regije pod narančastim upozorenjem zbog hladnoće, no evo kada stiže promjena i zatopljenje

Zagreb: Na dva mjesta u Frankopanskoj opasan led
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
Autor
Karolina Lubina
12.01.2026.
u 08:01

Za danas je na snazi narančasto upozorenje za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju zbog snijega i poledice te iznimno niske temperature

Vrijeme će danas ujutro biti većinom vedro, na kopnu mjestimice magla. Potom postupan porast naoblake, samo na jugu i dalje uglavnom sunčano. U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega, prognozira DHMZ. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Za danas je na snazi narančasto upozorenje za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju zbog snijega i poledice te iznimno niske temperature. Za ostatak Hrvatske upaljen je žuti meteoalarm. Sutra umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na Jadranu 1 do 6, a najviša između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C.

U idućim danima u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice slaba oborina, uglavnom kiša, i to ponajprije u gorju. Puhat će slab do umjeren, u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice i jak jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka u porastu, a i jutra će biti osjetno manje hladna. Na Jadranu promjenljivo, lokalno i pretežno oblačno. Povremeno i mjestimice će biti kiše, i to uglavnom na sjevernom Jadranu. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i jako jugo. Temperatura zraka u osjetnom porastu.

U srijedu se tako u Zagrebu preko dana očekuje temperatura do 10 stupnjeva Celzijevih, a tijekom noći ne bi se trebala spuštati ispod 3 stupnja, dok će na Jadranu temperature ponovno biti iznad 10 stupnjeva preko dana.
Ključne riječi
vrijeme vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!