Trenutak koji je šokirao sve u sudnici: Posljednje riječi hip-hop mogula izazvale lavinu reakcija

Prema informacijama CNN-a, u trenutku koji je u djeliću sekunde potresao sudnicu i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, Sean "Diddy" Combs poslao je poljupce svojim najbližima, šapnuo "Volim te, mama" i potom je izveden iz sudnice te vraćen u savezni pritvor nakon presude koja bi mogla hip-hop mogula odvesti na desetljeća iza rešetaka.

Bio je to dramatičan kraj jednog od najkontroverznijih suđenja u posljednje vrijeme, koje su mediji nazvali “najmračnijim holivudskim freak showom”. Diddy, nekada vrhunski glazbeni producent i kralj top-lista, sada je osuđeni zločinac. Porota ga je oslobodila najtežih optužbi — za reketarenje i seksualnu trgovinu ljudima — no proglasila ga je krivim po dvije savezne točke vezane uz prijevoz žena radi prostitucije. Za svaku točku prijeti mu deset godina zatvora, što znači da mu u konačnici prijeti i do 20 godina iza rešetaka.

No, naslovi tog dana nisu govorili o moći i slavi, nego o čovjeku. Kad mu je sudac odbio jamčevinu, a čuvari krenuli po njega, Diddy je prkosno zapljeskao i obratio se svojoj obitelji riječima: “Budite jaki… Volim vas sve… Vidimo se kad izađem.” A na kraju, šapnuo je ono što su svi zapamtili: “Volim te, mama.” Jedan sudski crtač zabilježio je njegov šokiran izraz lica s razrogačenim očima, dok je drugi zabilježio suze koje su mu navrle na oči.

Tužitelji su Combsa prikazali kao bezobraznog manipulatora u središtu "Freak Off" seks zabava, koji je imao podršku zaposlenika i moćnih zaštitnika. S druge strane, njegovi odvjetnici tvrdili su da su se sve aktivnosti odvijale sporazumno i presudu nazvali “velikom pobjedom za pravdu”. Ispred suda, prosvjednici su nosili majice s natpisom “Freako nije R.I.C.O.” Sa izricanjem kazne na vidiku, sudska saga daleko je od završetka. No ako postoji jedna fraza koju danas svi ponavljaju, to su tri jednostavne riječi koje je sin uputio majci dok mu se svijet urušavao: “Volim te, mama.”