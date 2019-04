SDP želi suradnju s Novom ljevicom i Laburistima

Nakon ujedinjenja Naprijed Hrvatska, stranke bivšeg predsjednika države Ive Josipovića, sa SDP-om, u Partiji suradnju planiraju ponuditi i Laburistima kao i Novoj ljevici.

I to odmah nakon euroizbora s obzirom na to da su obje te stranke već u drugim koalicijama. Nova ljevica s ORaH-om i strankom Možemo, a Laburisti su u Amsterdamskoj koaliciji. Štoviše, Laburistima se već nudilo ujedinjenje, kako neslužbeno doznajemo, no oni su to prije nekoliko mjeseci odbili. Međutim, u SDP-u ne gube nadu i, čim izbori za Europarlament budu gotovi, u planu im je ponovno pokrenuti razgovore sa spomenutim strankama s ciljem okupljanja ljevice.

VIDEO Potpisan sporazum o udruživanju i priključenju stranke Naprijed Hrvatska SDP-u:

[video: 30584 / ]

Da treba završiti parcelizaciju ljevice i objediniti njezine snage te se njezinim okrupnjavanjem oduprijeti dominaciji desnih stranaka, poručio je prošlog tjedna i bivši predsjednik države Ivo Josipović nakon potpisivanja sporazuma o ujedinjenju njegove stranke Naprijed Hrvatska sa SDP-om u kojemu ovu godinu nazivaju “godinom okupljanja”.

– Nadamo se da će i druge stranke slijediti ovaj primjer – kazao je tada Josipović ne želeći otkriti da se u prvom redu misli upravo na Laburiste i Novu ljevicu.

Šef Laburista David Bregovac jučer je pak da kako nema ništa protiv razgovora i da bi bilo dobro da se ljevica ujedini.

– No nisam siguran da je način koji je odabrala Naprijed Hrvatska najbolji. Laburisti su i osnovani jer SDP nije bio dobar. Za parlamentarne izbore možda je dobro da dođe do koalicije, ali ne tako da se ujedinjujemo sa SDP-om – kazao je Bregovac.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potpredsjednica Nove ljevice Rada Borić kaže da do sada nije bilo razgovora na tu temu i da su koalicijom s ORaH-om i Možemo, sklopljenom za euroizbore, vrlo zadovoljni. Drži da bi bilo dobro vidjeti kako ići na parlamentarne izbore, ali i da nije sigurna da bi im SDP tu bio u prvom planu.