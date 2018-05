'SDP će prijaviti Plenkovića za sukob interesa već ovaj tjedan'

Siniša Hajdaš Dončić komentirao je odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da se ne pokrene postupak protiv premijera Andreja Plenkovića.

U intervjuu za Dnevnik Nove TV rekao je kako će prijavu ovaj tjedan pokrenuti SDP.

– Vjerojatno ćemo ga prijaviti i mislim da će SDP-ov tim koji se bavi pravnim pitanjima upravo to i učiniti ako Povjerenstvo ne pokrene postupak – rekao je.

– Zamjeramo mu pogodovanje ljudima koji su pisali takozvani lex Agrokor. Dakle, ima previše povezanosti i to nije slučajnost. To je, smatramo, postupak vođen tako da se osobama koje su vodile postupak ne naplati kako je normalno u demokratskim društvima. Dakle, od Ministarstva gospodarstva, da se plate mišljenja. To je do 200.000 kuna, to je bagatelna nagodba. Cijelo vrijeme se izvrću teze jer se htjelo omogućiti da se te osobe naplate iz Agrokora. To je jedina teza i zbog toga bi Povjerenstvo po sili zakona moglo pokrenuti postupak – dodao je.