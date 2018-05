UŽIVO Plenković: Bricelj je bio prvi izbor za povjerenika, Petrov ga je predložio

Tomislav Tolušić i Darko Horvat, kandidati za novog potpredsjednika Vlade i novog ministra gospodarstva nalaze se na saslušavanju na zajedničkoj sjednici Odbora za gospodarstvo i Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav. Oni kandidiraju za funkcije koje je obnašala Martina Dalić prije afere hotmail zbog koje je odstupila.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uvodno je predstavio Tolušića, te istaknuo kako smatra da je aktualni ministar poljoprivrede kroz svoj dosadašnji rad u cijelosti spreman preuzeti tu odgovornu zadaću i dati dodatni impuls bitnim procesima koji su na dnevnom redu Vlade.

"Aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić bit će zadužen za koordiniranje svega onoga za što je nadležna koordinacija za gospodarstvo", rekao je Plenković predstavljajući Tolušića.

Za aktualnog ministra poljoprivrede rekao je da je do sada bio upućen u aktivnosti koordinacije za gospodarstvo s obzirom da je poljoprivreda dio resora u sklopu te koordinacije.

"Riječ je o kolegi koji je u zadnjih nekoliko godina u aktualnoj i prošloj vladi stekao iskustvo na dvije ministarske funkcije - ministra poljoprivrede i ministra za regionalni razvoj i europske fondove. On je pravnik, bio je virovitičko-podravski župan i ima izravno iskustvo s jedinicama lokalne i područne samouprave", rekao je premijer.

Dodao je kako smatra da je Tolušiću to dodatni plus s obzirom na teme koje postoje u aktivnosti potpredsjednika Vlade i s obzirom na temu gospodarstva i prioritete kojima se Vlada bavi.

Tolušić je bio i predsjednik Zajednice županija, pa, kaže Plenković, ima širu sliku na županijskoj razini osim samog vođenja županije.

"Dosad se pokazao vrlo angažiran i učinkoviti i na jednoj i na drugoj funkciji koje je imao u Vladi", rekao je Plenković.

Istaknuo je i kako smatra da je velik dio zakonskih prijedloga u zadnjih godinu i pol dana došao u saborske klupe, da je izglasan, i da je išao u prilog jačanja hrvatskog poljoprivrednika, seljaka i OPG-ova.

Tolušić je u tome organizirao niz konkretnih aktivnosti i imao razvijene odnose s dionicima u procesu poljoprivrede. Stekao je iskustvo i s drugim akterima u gospodarskoj sferi, rekao je premijer, uvjeren da će on svojim iskustvom i znanjem pridonijeli radu Vlade, vođenju koordinacija i pripremanju različitih akata za rad Vlade i koordiniranju rada ministarstava koji su u toj nadležnosti.

Potom je Peđa Grbin (SDP) izrazio nezadovoljstvo zbog uvjeta u kojima se održava saborska sjednica.

- Vidim nekolicinu kolega koji nisu imali mjesta sjediti za ovim stolom i normalno postavljati pitanja. Mislim da ovo nisu uvjeti u kojima bismo trebali raspravljati o imenovanju potpredsjednika Vlade - rekao je Grbin.

Nakon toga Gordan Maras (SDP) je postavio pitanje premijeru Plenkoviću.

- Moje pitanje ide prvenstveno premijeru. Mislim da ova imenovanja nadilaze samo tehničko predlaganje ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. Moramo se osvrnuti i zanima me kako vi to ignorirate, a to je zahtjev velike većine hrvatskih građana da odstupite s mjesta premijera, jer preko 80 posto građana traži da napustite Vladu - rekao je Maras, a potpredsjednik Sabora Reiner, koji vodi sjednicu, upozorio ga je da je prekršio poslovnik jer je smisao sastanka postavljanje pitanja kandidatima, a ne premijeru, piše N1.

Maras je zatim napustio sjednicu, a Plenković je kazao:

- Volio bih da se moj najdraži zastupnik Maras vrati za ovaj stol, pa da razgovaramo. Što se tiče njegovoga upita koliko tko ima potporu, potpora se u načelu u demokratskim društvima izražava na izborima i to povjerenje je jednako onome kakvo je bilo na izborima od 11. rujna. Na stol Vlade sručila se kriza u najvećoj hrvatskoj kompaniji zahvaljujući lošim poslovnim odlukama bivše uprave. Niti sam za to kriv ja, niti HDZ, krive su loše poslovne odluke.

Govoreći o nedostatku radne snage Milorad Batinić (HNS) pitao je Tolušića kakvo će se u budućnosti riješiti taj problem.

- Vlada čini ozbiljne napore po pitanju uvoza radne snage, ali i po pitanju prekvalifikacije postojeće radne snage. Ne možemo sve riješiti uvozom radne snage, trebamo i ovaj dio nezaposlenih u Hrvatskoj uključiti - odgovorio je Tolušić.

Predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku, Ivan Lovrinović, postavio je pitanje o aferi Hotmail:

- Hoćete li početi voditi ekonomsku politiku u državi? Hoćete li ljude koji su članovi skupine Borg isključiti iz savjetničkog tima stranke HDZ?

- Gospodine Lovrinović dobro je da imate saborski imunitet pa slobodno možete komentirati svašta. Nitko od spomenutih nije savjetnik HDZ-a, a ako se toliko želite angažirati oko HDZ-a, morali biste biti član - odgovorio mu je Plenković te dodao:

- Nemojte miješati kruške, jabuke, trešnje, šljive i cjelinu angažmana svih koji pomažu ovaj proces ili pak svih onih koji su savjetovali kompaniju s onim što sam ja rekao da smatram da nije bilo dobro. Brinite malo o svojoj stranci pa onda vodite računa o postavljanju unutarstranačkih pitanja na saborskim odborima.

I SDP-ov Arsen Bauk postavio je pitanje o skupini Borg:

- Smatrate li još uvijek da pripadnici skupine Borg trebaju vratit novac koji su dobili te ako da, na koji račun?

- Ako je tko činio što nezakonito, imamo podignute prijave i time se bave institucije koje se trebaju time baviti. Tko je snosio odgovornost, on je snosio i posljedice, oko toga ne vidim problem - odgovorio je Tolušić, a Bauk je na to dometnuo:

- Dok ste govorili, primijetio sam prijekoran pogled premijera, jer se upravo niste složili s njime. On je pozvao grupu Borg da vrati novac, ne govoreći o nezakonitome.

Saša Đuić (SDP) rekao je premijeru da nije demantirao susrete s 'Borgovcima'.

- Hrvatska je mala država, a Zagreb mali grad da se ne bi znali ljudi koji su išli skupa u srednju školu. Nema nekog velikog prijateljstva između mene i gospodina Šavorića. Nemam ni njegov broj mobitela. Prije nego je agencija sugerirala da se spot snima u njegovom uredu, nismo se ni sreli. Nismo se sreli ni tada, jer se to dogodilo na Veliku gospu u 6 sati ujutro - izjavio je Plenković te progovorio o Borisu Šavoriću iz grupe Borg.

- Nekog velikog intimnog prijateljstva između mene i gospodina Šavorića nema. Da se znamo - znamo se, da se poštujemo - poštujemo se svaki u svojoj profesiji. Nemam ni njegov broj u mobitelu kao što imam od bliskih ljudi. Nismo se vidjeli više godina - kazao je Plenković i dodao kako je Božo Petrov zvao Branimira Bricelja i Zorana Besaka.

- Bricelj je predložen od strane Petrova i čak je bio prvi izbor za povjerenika, ali on je to odbio - dodao je Plenković.