Ščukanec: Na vlasti je ista stranka i isti ministri, a Josip je u njihovom timu i jak je kao kralj

- Naš prijatelj ima gospođu koja ima sina, a sin bi išao u Hong Kong pa neka to Darinko organizira, a ja ću ti dati broj gospođe, koja će ti sve rastumačiti. A onda na kraju priče dolazim ja - kaže Anđelko Ščukanec, profesor emiratus s Fakulteta prometnih znanosti i vlasnik tvrtke Chemosignal, u lipnju 2024. svom sugovorniku. Sugovornik je zaposlen u jednoj turističkoj agenciji, u kojoj je, kako sumnja Ščukanec, sređivao povratnu avionsku kartu na relaciji Zagreb - Doha - Hong Kong za pastorka Josipa Škorića , koji je u to vrijeme još uvijek čelna osoba Hrvatskih cesta (HC).

Ščukanec i Škorić, u tom trenutku ne znaju, da ih se tajno snima i prati, pa posluju po starom dobrom hrvatskom običaju - ruka ruku mije. Jer kako sumnja USKOK, Ščukanec, odnosno njegova tvrtka, dobivaju poslove s HC-om, a da bi te poslove dobio, on Škoriću daje mito. Odnosno plaća privatne troškove Škoriću i nekim s njim povezanim osobama. Među te osobe spadaju Škorićev pastorak, ali i jedna Škorićeva prijateljica. Pastorak je letio za Hong Kong, a prijateljica za Berlin. U oba slučaja, karte je platio Ščukanec, jedna je stajala 1.137 eura, a druga 1.287 eura. Putovanja su realizirana u lipnju i srpnju 2024..

Dan nakon razgovora oko kupovine avionskih karti, Ščukanec svom sugovorniku kaže: - Znam ja da si ti profesionalac, no imena ni prezimena ne govori nikome, da se nešto ne bi zakuhalo poslije.

USKOK iz te konverzacije zaključuje da je Ščukancu jako bitno da ga se ne poveže sa Škorićem, kao što mu je bilo bitno da se ne poveže i da je on taj koji je platio ručak za više osoba u jednom restoranu u Momjanu. Račun je bio oko 4000 eura, jer se radilo degustacijskom meniju za 40 osoba, a trošak po osobi je bio 100 eura. Kada je u travnju 2024. Ščukanec zvao vlasnicu spomenutog restorana da bi rezervirao mjesta, kazao joj je da dolaze "Josip i njegova ekipa". Ona ga pita radi li račun na Chemosignal, što on potvrđuje. No idućeg dana je zove, kako bi je pitao, može li se taj račun napisati na Fakultet prometnih znanosti.- Meni je svejedno - odgovara mu ona.

- Onda napiši da smo bili 20. ili 25 travnja, ili bilo koji drugi dan, jer su 18. travnja svi negdje - daje joj on upute.

- Lako tom društvu kad ih ti častiš - odgovara mu vlasnica restorana. Zbog činjenice da je spomenuti ručak na koncu platio Fakultet prometnih znanosti, sada se u pravnim problemima našao i Darko Babić, predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju na Fakultetu prometnih znanosti koji je bespogovorno poslušao Ščukanca kada ga je ovaj tražio da Fakultet plati navedeni račun.

Ščukanca USKOK sumnjiči i da je Škoriću platio i boravak u Hotelu Grand Park u Rovinju, a trošak toga je bio oko 1000 eura. Uz to mu je, kako se sumnja, obećao i da će platiti dio sume od oko 40.000 eura, što je bila kupoprodajna cijena vozila Škorićeva tasta.

Za sve te "usluge" Chemosignal je trebao od HC-a dobiti posao nakon što HC nabavi sustav za dinamičko mjerenje elastične deformacije kolnika pod opterećenjem i mjerenje nosivosti kolnika. Vrijednost tog sustava je bila 1,2 milijuna eura, a 18. srpnja 2024. Škorić je potpisao odluku o njegovoj kupnji. Da je Ščukanec bio zadovoljan tom odlukom, po USKOK-u, svjedoči i tajno snimljen razgovor od 13. kolovoza 2024., u kojem sugovorniku govori:

FOTO Pogledajte je privođenje Josipa Škorića, u ruci nosio znakovitu knjigu

- Josip je na istoj poziciji, na vlasti je ista stranka i isti ministri, a Josip je u njihovom timu i jak je kao kralj. Mi smo dobro povezani i radimo skupa. Planiram s HC-om kupiti kamione za detekciju ceste. Otvoren je tender od 1,3 milijuna eura, a kada HC to kupi, ja ću raditi s njima.

U tom trenutku, Ščukanec nije ni slutio da od toga grandioznog plana neće biti ništa, iako je 8. kolovoza 2024. HC pokrenuo postupak javne nabave. No nakon što je Škorić naprasno dao ostavku na mjesto predsjednika Uprave HC-a, da bi koji mjesec kasnije i prvi put bio uhićen, ta javna nabava je brisana odnosno obustavljena. Škorićeva ostavka očito je uzdrmala Ščukanca jer 22. kolovoza 2024. kaže Babiću: - Sada nam je puno stvari bilo upitno, a imali smo puno planova....

Sličan način postupanja, kako sumnja USKOK, Ščukanec je imao i kada je njegova tvrtka poslovala s HAC-om. S tom tvrtkom je Chemosignal imao uspostavljenu poslovnu suradnju u okviru koje je obavljao radove koje bi HAC naručio. Chemosignal je bio dio zajednice ponuditelja, koja je s HAC-om imala zaključen okvirni sporazum za izvođenje horizontalne prometne signalizacije koji je sklopljen 14. srpnja 2023. Bila je riječ o poslu vrijednom oko 3,8 milijuna eura. Ščukanec se sumnjiči da je od Silvija Čambera, direktora Sektora prometa u HAC-u tražio da se pogoduje njegovoj tvrtki pri dobivanju tog posla, a za uzvrat mu je ponudio snositi troškove renovacije kuhinje od 21.000 eura te plaćanje limarskih radova od 900 eura.

Inače, iako je za posao s HAC-om, ponuda zajednice ponuditelja, među kojima je bila i Ščukančeva tvrtka, bila najpovoljnija zbog tehničke je pogreške odbijena, pa je za sklapanje pojedinačnog ugovora HAC odabrao drugu tvrtku. Čamber se sumnjiči da je od vlasnika te tvrtke zatim tražio da kao podizvođača radova angažira Chemosignal. Poslovi između Chemosignala i HAC-a su bili dosta unosni, jer je Chemosignalu od studenog 2023. do kolovoza 2024. od HAC-a za radove na izvođenju horizontalne signalizacije na autocestama uplaćeno 959.989 eura, dok im je HAC za razne vrste radova od siječnja 2023. do travnja 2025. uplatio ukupno oko četiri milijuna eura.

U tajno snimljenim razgovorima iz siječnja 2024. koje Ščukanec vodi sa stolarom koji Čamberu izrađuje kuhinju, on stolaru napominje da račune s njim dogovara. Sličan razgovor vodi i s limarom u srpnju 2024. Za uzvrat, kako USKOK sumnja, Ščukanec računa na podršku Čambera oko dobivanja poslova, a da na njega računa govori i drugima, pa tako jednom sugovorniku kaže da je "Čamber njegov i da dođe u minutu kada mu treba". Pojašnjava i da je Čamber "čovjek broj dva u HAC-u, ilegalna dvojka". U tajno snimljenim razgovorima iz travnja 2024. Ščukanec kaže sugovornicima: - Upravo mi je došao čovjek iz kuće za koju radim. Ali ne broj 1 već broj 2. To je onaj s kojim se lijepo surađuje.... On je premazan svim mastima, mali je šef, a da šef to i ne zna...

No ne sviđa se takav aranžman svima, pa vlasnik tvrtke koju Čamber pritišće da uzme Chemosignal kao podizvođača, svom sugovorniku u rujnu 2024., prije sastanka s Čamberom i Ščukancem kaže: - U 12 imam one kretene i povraća mi se od svega. Njih dvojica već imaju Plan B, sve ovo ide prema pucanju, mi nemamo nikakve koristi, kada ih pitamo za nekakve poslove na cestama, ništa nam ne daju, a mi im svaki put radimo usluge.... Protiv Šćukanca, Čambera, Škorića Babića i Chemosignala USKOK je pokrenuo istragu, a za njih četvoricu je zatražio određivanje istražnog zatvora.