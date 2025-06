Kako su se dijelili poslovi? Škoriću zauzvrat plaćali troškove u hotelima i restoranima, avionske karte...

"Dobar i zao" naslov je knjige Erika Larsona koju je sa sobom u policijsko vozilo danas ujutro ponio bivši dugogodišnji šef Hrvatskih cesta (HC) Josip Škorić. Koliko će knjigom kratiti vrijeme dok traje još jedna akcija USKOK-a u kojoj se našao u ni dvije godine, ne znamo, ali znamo da ga se ovog puta sumnjiči da je dogovarao poslove postavljanja signalizacije u zamjenu za građevinske radove, večere i avionske karte.

Poslovi signalizacije

Još preciznije; u današnjoj USKOK-ovoj akciji, osim Škorića, priveden je i direktor Sektora za promet Hrvatskih autocesta (HAC) Silvijo Čamber te dvojica profesora s Fakulteta prometnih znanosti. Jedan je Anđelko Ščukanec, professor emeritus te ujedno i vlasnik privatne tvrtke Chemosignal, o kojoj ćemo nešto kasnije, a drugi je Darko Babić, redoviti profesor na Zavodu za prometnu signalizaciju.

Istražitelji sumnjaju da je professor emeritus Ščukanec od bivšeg šefa HC-a Škorića tražio da Hrvatske ceste njegovoj tvrtki dodijele poslove kao što su mjerenje kvalitete asfalta, snimanje kolnika, mjerenje nosivosti kolnika pod opterećenjem... a zauzvrat mu je dao mito, odnosno plaćao mu je troškove u hotelima i restoranima, avionske karte, ali i dio kupoprodajne cijene za vozilo. Radi se o iznosima od nekoliko tisuća eura, a sve se događalo od 1. veljače 2024. do kolovoza 2024. Dio troškova koje je Ščukanec imao zapravo je, prema neslužbenim informacijama, platio Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu jer je, kako se sumnja, nagovorio kolegu redovitog profesora Babića da odbori to plaćanje.

Nadalje, Ščukaneca se sumnjiči i da je direktora u HAC-u Čambera nagovorio da Hrvatske autoceste njegovoj tvrtki dodijele određene poslove na izradi horizontalne signalizacije, a zauzvrat mu je financirao radove na kući i njezino opremanje. To se događalo od siječnja 2023. do lipnja 2025. USKOK je, kako neslužbeno doznajemo, ovog puta zapravo istraživao HAC i HC zbog sumnje u korupciju te su neki od osumnjičenika bili tajno praćeni i prisluškivani, a po neslužbenim informacijama bivši šef HC-a Škorić upao je u tajne mjere. Kad smo već kod Škorića, podsjetit ćemo i da je u kolovozu prošle godine iznenada dao ostavku na mjesto predsjednika Uprave HC-a rekavši da je to "iz osobnih razloga", ali tada je ipak ostao u istoj tvrtki, kao savjetnik. Ubrzo nakon te ostavke, koja, kako je objasnio, "nije bila laka, ali najbolja je za njega i njegovu obitelj", uhićen je prvi put. Tada je u istražnom zatvoru proveo mjesec dana, baš kao i njegova suosumnjičenica Sanda Bajtl, a s njima je bio uhićeni i Škorićev rođak Zoran Škorić, koji je bio na čelu Osijek Koteksa.

USKOK u tom slučaju sumnjiči Zorana Škorića da je svom rođaku davao mito kako bi Osijek Koteks dobio poslove s Hrvatskim cestama. Događalo se to od veljače 2023. do veljače 2024. kada su se, kako se sumnja, Zoran Škorić i Sanda Bajtl dogovorili da će Josipu Škoriću dati novčanu nagradu. On je, kako se sumnja, zauzvrat trebao dodijeliti poslove Osijek Koteksu, koji je pak za podizvođača radova planirao uzeti tvrtku Sande Bajtl.

Radilo se o izradi bukobrana pri rekonstrukciji ceste između Baćin Dola i Rešetara te je taj posao trebao ići preko javne nabave, a vrijednost mu je procijenjena na nešto više od šest milijuna eura. Kada je javna nabava raspisana, u veljači 2023. Hrvatske ceste dobile su dvije ponude. Prema neslužbenim informacijama, osim Osijek Koteksa ponudu je poslao i Strabag, a obje su ponude bile nešto više od osam milijuna eura, ali ona Osijek Koteksa ipak je bila nešto niža. Nakon toga su, prema neslužbenim informacijama, Hrvatske ceste osigurale povećanje vrijednosti javne nabave, a to povećanje cijena se, prema neslužbenim informacijama, do centa poklopilo s ponudom koju je poslao Osijek Koteks, koji je posao i dobio, dok je tvrtka Sande Bajtl od Osijek Koteksa, kao podizvođač radova, dobila posao na postavljanju bukobrana u vrijednosti od 700.000 eura.

Škorići su slično, kako se sumnja, napravili i u srpnju 2023. Ovaj put radilo se o izgradnji bukobrana na osječkoj obilaznici i tada su Hrvatske ceste u postupku javne nabave tražile izvođače za posao čija je vrijednost bila oko dva milijuna eura. I taj put stigle su dvije ponude, izabrana je ona Osijek Koteksa, koji je za radove vrijedne 1,5 milijuna eura uzeo tvrtku Sande Bajtl.

HC surađuje s USKOK-om

Vratit ćemo se sad još malo na slučaj od danas. Spomenuli smo već tvrtku Chemosignal professora emeritusa Anđelka Ščukanca, ključnu istražiteljima u postupku protiv osumnjičenika. Aktivna je od 1968., a HC i HAC nisu, naravno, jedine tvrtke s kojima je ta tvrtka otad poslovala. Oznake na kolniku "primjenom trajnog materijala termoplastike" izvodili su, navode sami u referencama, u tunelima Mala Kapela, Učka, Veliki Gložac te na zagrebačkim prometnicama. Ljubljanska avenija, Škorpikova, Sveučilišna aleja, Ulica Ljudevita Posavskog, Kvaternikov trg, zeleni val, Radnička cesta i Miramarska samo su neke od cesta na kojima je Chemosignal radio na signalizaciji, a dio profiliranih oznaka od hladne plastike napravili su i na dijelu autoceste Rijeka – Zagreb.

Da je bitno utvrditi istinu, a "bilo kakav oblik koruptivnih radnji se ne podržava", kazao je danas ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir naglasio je suradnju s USKOK-om.

– Oni dolaze, uzeli su određene materijale i naša je obveza da sudjelujemo, odnosno da budemo na usluzi njima i to je to. Nemamo nikakvih detaljnijih informacija niti znamo u kojem smjeru ide istraga – rekao je Budimir. Iz Hrvatskih autocesta te s Fakulteta prometnih znanosti do zaključenja ovog broja nisu se oglasili.

U današnjoj je akciji ukupno uhićeno 10 osoba, a prema neslužbenim informacijama, dva su kraka istrage. Jedan je ovaj Škorićev, a drugi se odnosi na pročelnike pojedinih upravnih odjela u gradovima Dugoj Resi i Novalji, koji su s vlasnicima određenih obrta dogovorili da njihove tvrtke dobiju poslove. U tom dijelu osumnjičena su četiri vlasnika tvrtki te Mladen Rakočević i Ante Dabo, gradski pročelnici u Dugoj Resi, odnosno Novalji.