Ovu je knjigu Škorić ponio sa sobom: Priča o ljudskoj izdržljivosti, moralnim dilemama, politici i moći

Iz godine u godinu, pokazuju istraživanja, Hrvati sve manje čitaju. No svi napori Ministarstva kulture i njihove Nacionalne strategije za poticanje čitanja nisu za ljubav prema knjizi u Hrvatskoj učinili kao - kriminalci. Pa ni BookTok influenceri nemaju nikakve šanse pored Vilija Beroša, čije je zatvorsko štivo, knjiga "Faktologija: Deset razloga zašto pogrešno vidimo svijet i zašto je sve mnogo bolje nego što mislimo", s kojom je fotografiran po izlasku iz Remetinca, u rekordnom roku rasprodana. Hoće li takva sudbina zapasti i knjigu "Dobar i zao" Erika Larsona, koju je u rukama nosio najnoviji hrvatski uhićenik, bivši šef Hrvatskih autocesta Josip Škorić, ostaje nam vidjeti u nadolazećim danima.

Naime, USKOK i policija u srijedu su pokrenuli novu u akciju u kojoj je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba među kojima je i Škorić, kojeg se sumnjiči da je u zamjenu za mito dodjeljivao poslove Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta. Škorić je, kažu, policiju dočekao spreman, a kako bi odagnao dosadu u ćeliji, sa sobom je odlučio ponijeti biografiju velikog državnika Winstona Churchilla. "Dobar i zao" ili u originalu "The Splendid and the Vile", podnaslovljena "Saga o Churchillu, njegovoj obitelji i prkosu tijekom Blitza", izvorno izdana je 2020. godine, a u hrvatskom prijevodu Sanje Gjenero objavljena je 2021. u nakladi 24 sata. Taj bestseller broj jedan New York Timesa oslanja se na dnevnike, arhivske dokumente i obaviještajna izvješća kako bi prikazao burnu prvu godinu mandata britanskog premijera koji je postao jedan od najvažnijih vođa savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu.

"Prvoga dana premijerskog mandata Winstona Churchilla Adolf Hitler napao je Nizozemsku i Belgiju. Poljska i Čehoslovačka već su pale, a do izvlačenja vojnika iz Dunkerquea ostala su samo dva tjedna. Idućih dvanaest mjeseci Hitlerove će bombe ubiti 45 000 Britanaca. Churchill sve vrijeme mora držati zemlju na okupu i uvjeriti američkoga predsjednika Franklina D. Roosevelta da je Britanija dostojan saveznik – spreman boriti se do kraja. U ovoj knjizi Larson je čitateljima filmskom uvjerljivošću pokazao kako je Churchill poučio britanski narod 'vještini neustrašivosti'. Priča je to o odvažnoj političkoj kocki i intimnoj obiteljskoj drami, a mjesto radnje Churchillova premijerska ladanjska kuća Chequers, ratno utočište Ditchley, kamo sa svitom odlazi kad je Mjesec pun, a opasnost od bombardiranja najveća i, naravno, Downing Street 10 u Londonu. Larson baca novo svjetlo na najmračniju godinu Londona prateći svakidašnja iskustva i doživljaje ne samo Winstona Churchilla nego i njegove obitelji: supruge Clementine, najmlađe kćeri Mary kojoj smeta pretjerano zaštitničko ponašanje roditelja, sina Randolpha i njegove lijepe nesretne supruge Pamele, Pamelina tajnog ljubavnika, naočita američkog izaslanika, te savjetnika iz Churchillova “Tajnog kruga” kojima se najtežim trenucima okreće", stoji u opisu knjige.

Knjiga je stekla izuzetnu popularnost zbog Larsonove vještine da pomiri povijest s napetim, pričama o ljudskoj izdržljivosti, moralnim dilemama i politici, te činjenici da, dok detaljno rekonstrukcira povijesne događaja, istovremeno ne zanemaruje psihološki i emocionalni aspekt tih odluka. Riječ je o fascinantnoj analizi moći, vodstva i preživljavanja, koja uključuje sve – od političkih odluka do osobnih drama ljudi u srcu tih događanja. "Dobar i zao" nije samo povijesna knjiga, već duboka refleksija o tome što znači biti lider u najtežim vremenima. Stoji li stoga, pitaju se mnogi, iza Škorićevog izbora i neko dublje, simboličko značenje, i koje se sve paralele mogu povući s trenutnom političkom situacijom u Hrvatskoj?