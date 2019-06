Samo u lipnju sedmero oboljelih od tuberkuloze: Najnoviji slučaj u Križevcima

Sedmero pacijenata iz Koprivničko-križevačke županije trenutačno se liječi od tuberkuloze na odjelu za pulmologiju i rezistentnu tuberkulozu specijalne bolnice za plućne bolesti u Klenovniku.

Zavod za javno zdravstvo u Koprivnici ima podatak o novom slučaju iz Križevaca, pacijentu koji je vjerojatno također obolio od te zarazne bolesti, a čeka se službena potvrda.

Uzroci su razni

Infektolozi se ne sjećaju da je u tako kratkom vremenu bilo toliko oboljelih jer se u zadnje vrijeme na koprivničkom području bilježi otprilike od osam do devet oboljelih od tuberkuloze tijekom cijele godine. U koprivničkom Zavodu priznaju kako nikad nisu imali toliko oboljelih u samo jednom mjesecu jer do svibnja ove godine nisu imali ni jednog oboljelog. Što je uzrok tome? Teško je reći, sliježu ramenima.

– Važno je naglasiti kako je riječ o nepovezanim slučajevima, dakle nisu se međusobno zarazili. Mi ovog časa imamo potvrđena tri slučaja u Koprivnici, jedan u Đurđevcu i još jedan u Križevcima. Još, dakle, iz bolnice čekamo službenu potvrdu o ukupnom broju oboljelih – ističe dr. Maja Blažeković, epidemiologinja u koprivničkom Zavodu.

Toliko oboljelih u samo jednom mjesecu tumače padom imuniteta kod pojedinih osoba koje su nosile tu bakteriju.

– Ima osoba koje od djetinjstva nose tu bakteriju. One nisu izvori zaraze, ali dogodi se da se to tijekom života u određenim uvjetima razvije u bolest. Što je okidač? Teško je reći. Pad imuniteta, neka druga bolest, životni uvjeti... To ovog časa ne znamo – priznaje dr. Blažeković.

Domeće kako građani nemaju razloga za zabrinutost jer su epidemiolozi iz Zavoda kontrolirali sve osobe koje su s oboljelima bile u kontaktu i po dosad učinjenoj obradi nitko od njih nije akutno bolestan, niti zarazan. Njihovi su nalazi negativni.

Dr. Martina Hajduk, voditeljica odjela za pulmologiju i rezistentnu tuberkulozu u Klenovniku, potvrđuje kako se kod njih trenutačno liječi sedmero pacijenata iz županije i taj je kraj najzastupljeniji na odjelu.

– U pet slučajeva riječ je o plućnoj tuberkulozi s klasičnim simptomima dugotrajnog kašlja, gubitka na težini, noćnog znojenja, jedan slučaj još se obrađuje, dok jedan pacijent ima tuberkulozu limfnih čvorova – otkriva dr. Martina Hajduk.

U toj su bolnici u kojoj se liječe najteži plućni bolesnici trenutačno smještena 23 pacijenta koji imaju dokazanu tuberkulozu. Taj broj zna porasti i preko 50 tijekom zimskih mjeseci. Lani su zabilježena tri smrtna slučaja u Klenovniku, a toliko ih je i ove godine umrlo od posljedica tuberkuloze.

– Većinom su to stariji bolesnici s pridruženim dugotrajnim kroničnim bolestima, iscrpljeni – naglašava dr. Hajduk.

Glavni simptomi tuberkuloze su dugotrajan kašalj koji traje mjesecima. Može doći do iskašljavanja krvi, temperature i pojačanog znojenja, a obično se kao simptomi javljaju umor i bol u prsima. Od tuberkuloze uglavnom obolijevaju ljudi narušenog zdravlja i slabog imuniteta, kronični bolesnici kojima je primarna bolest oslabjela obrambene mehanizme u tijelu. Bolest se širi kašljanjem, kihanjem, pa i govorom te jedan pacijent može zaraziti i desetak drugih osoba.

Liječenje traje šest mjeseci

– Ukupno trajanje liječenja iznosi minimalno šest mjeseci, a s obzirom na proširenost bolesti, podnošenje terapije i drugo, produljuje se dok ne budu zadovoljeni svi kriteriji da se osobu proglasi izliječenom – navodi dr. Hajduk.

Posebna su skupina bolesnici s multirezistentnim oblicima bolesti kad bakterija razvije otpornost na standardne lijekove. Kod tih pacijenata liječenje je dugotrajnije, a koriste se lijekovi koji uzrokuju mnogo više nuspojava, skuplji su, a rezultati liječenja skromniji.

Dr. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo u Koprivnici, zaključuje kako nema razloga za zabrinutost, ali svakako valja biti na oprezu i paziti na simptome te nimalo bezazlene bolesti.

Angela Merkel se opet tresla