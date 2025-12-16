Brnjac: „Hrvatska rješenja bit će dio novog europskog okvira za kratkoročni najam“

Europska komisija danas je predstavila prvi Europski plan za priuštivo stanovanje, čime se stambena kriza po prvi put službeno postavlja kao strateški prioritet Europske unije. Plan donosi sveobuhvatan okvir za povećanje ponude stambenih jedinica, mobilizaciju javnih i privatnih ulaganja, smanjenje administrativnih prepreka te zaštitu građana koji su najteže pogođeni rastom cijena stanovanja. Poseban naglasak stavlja se i na aktiviranje postojećeg stambenog fonda, jer se u Europi premalo gradi u odnosu na stvarne potrebe. U izradi Plana važnu je ulogu imao i Europski parlament kroz rad Posebnog odbora za stambenu krizu (HOUS), u kojem je zastupnica Nikolina Brnjac koordinatorica EPP-a. Izvješće Parlamenta koje je u tijeku, poslužilo je kao važna politička i analitička podloga za oblikovanje mjera Europske komisije. „Hrvatska i cijela Europa trebaju priuštive stanove – za mlade obitelji, učitelje, policajce, vatrogasce, liječnike i medicinsko osoblje. Bez snažnije potpore s europske razine to je gotovo nemoguće ostvariti, jer se nalazimo usred najveće stambene krize“, istaknula je Brnjac.

Razlozi za donošenje Plana su jasni: cijene nekretnina u EU porasle su za više od 60 %, najamnine gotovo za 30 %, dok je izdavanje građevinskih dozvola palo za 22 %. „To više nije samo tržišni problem, već i društveni, demografski i gospodarski izazov koji mijenja životne odluke i najviše pogađa mlade i srednji sloj“, upozorila je Brnjac.Posebno važan dio Plana odnosi se na uređenje kratkoročnog najma, koji je u EU porastao gotovo 93 % između 2018. i 2024. godine.„Kao zastupnica i koordinatorica EPP-a, sustavno sam radila na tome da se pitanje kratkoročnog najma prepozna kao pitanje vezano uz stambenu krizu, a ne samo kao pitanje turističke politike. U više navrata sam Komisiji i europskim povjerenicima predstavila hrvatski model upravljanja kratkoročnim najmom kroz naš Zakon o turizmu, koji je temeljen na podacima i prilagođen lokalnim specifičnostima i potrebama. Plan pokazuje da je Komisija preuzela i mjere koje je Hrvatska već provela u pogledu ograničavanja kratkoročnog najma prema Zakonu o turizmu, koje se pokazuju korisnim modelom za smanjenje cijena najma.

Današnji Plan pokazuje da su te poruke uvažene – posebno u dijelu koji se odnosi na kratkoročni najam. Možemo reći da Hrvatska rješenja postaju europski primjer dobre prakse. Model koji smo mi razvili pokazao je da se turizam može regulirati bez gušenja tržišta, i uz zaštitu lokalnog stanovništva. To je upravo filozofija koju sada vidimo u europskom planu” – istaknula je zastupnica Brnjac. Brnjac je istaknula da preporuke Europske komisije u Planu idu upravo u smjeru usvojenog paketa zakona ministra Bačića: „Izmjene paketa zakona ističu pojednostavljene procedure, digitalizaciju, brže izdavanje građevinskih dozvola, mobilizaciju ulaganja, a prije svega gradnju novih stanova temeljem analiza. U Planu se potiču države članice da pojednostave nacionalna, regionalna i lokalna pravila prostornog planiranja, zoniranja i izdavanja dozvola te građevinske propise. Sve je to suprotno optužbama koje iznosi oporba, a iz ovog Plana jasno se vidi da je Hrvatska već sada u potpunosti usklađena s preporukama i smjerom europskih politika te da Vlada Republike Hrvatske već provodi reforme koje Europska unija danas prepoznaje i potiče.

Komisija najavljuje novi zakonodavni okvir za kratkoročni najam u sklopu budućeg Zakona o priuštivom stanovanju, uz jasnije razlikovanje profesionalnih i neprofesionalnih iznajmljivača i punu primjenu Uredbe o kratkoročnom najmu od 2026. godine. „Potrebna nam je pravna sigurnost, transparentnost podataka i jasna razlika između rentijerstva i malih lokalnih iznajmljivača, kao i pravedniji okvir za mala i srednja poduzeća u turizmu“, poručila je Brnjac. „Ovo je dokaz da zastupnici iz manjih država mogu oblikovati europske politike ako dolaze s konkretnim i primjenjivim rješenjima. Potrebna nam je pravna sigurnost, transparentnost podataka i ciljane mjere koje štite priuštivo stanovanje, uz jasnu razliku između rentijerstva i malih lokalnih iznajmljivača te pravedniji okvir i za mala i srednja poduzeća u turizmu“, dodala je. Europski plan predstavljen je zajedno s revizijom pravila o državnim potporama, kojom se državama članicama omogućuje brža i fleksibilnija potpora priuštivom stanovanju bez obveze prethodne notifikacije Europskoj komisiji, kao i s novom Europskom strategijom za stanogradnju usmjerenom na modernizaciju i digitalizaciju građevinskog sektora. „Svjesna sam da se ovaj veliki problem neće riješiti preko noći, ali ovaj Plan je velik korak. Cilj je jasan – da naše mlade obitelji što prije imaju u rukama ključ vlastitog doma“, zaključila je Brnjac.