Već sedam osoba s koprivničkog područja oboljelo od tuberkuloze

Sedam osoba iz Koprivničko-križevačke županije oboljelo je od tuberkuloze i trenutačno se liječi na odjelu za pulmologiju i rezistentnu tuberkulozu specijalne bolnice za plućne bolesti u Klenovniku.

Infektolozi se ne sjećaju da je u tako kratkom vremenu bilo toliko oboljelih jer se u zadnje vrijeme na koprivničkome području bilježi otprilike osam tuberkuloznih zaraza tijekom cijele godine. Otkud u lipnju toliko oboljelih – nitko ne može precizno objasniti.

– Trenutačno je kod nas hospitalizirano i aktivno se liječi sedmero pacijenata s područja županije, mogu reći da je ovog časa taj kraj najzastupljeniji na odjelu. U pet slučajeva riječ je o plućnoj tuberkulozi s klasičnim simptomima dugotrajnog kašlja, gubitka na težini, noćnog znojenja, jedan slučaj još se obrađuje, dok je jedan slučaj tuberkuloza limfnih čvorova – otkriva dr. Martina Hajduk, voditeljica Odjela za pulmologiju i rezistentnu tuberkulozu u Klenovniku.

U toj su bolnici u kojoj se liječe najteži plućni bolesnici trenutačno smještena 23 pacijenta koji imaju dokazanu tuberkulozu. Taj broj zna porasti i više od 50 tijekom zimskih mjeseci.

Lani su zabilježena tri smrtna slučaja u Klenovniku, a toliko ih je i ove godine umrlo od posljedica tuberkuloze.

– No, točan podatak nije moguće dati s obzirom na to da pacijenti katkada dođu u iznimno teškom općem stanju i, nažalost, preminu prije nego što se obrada za tuberkulozu uopće uspije napraviti. Većinom su to stariji bolesnici s pridruženim dugotrajnim kroničnim bolestima, iscrpljeni – naglašava dr. Martina Hajduk.

U koprivničkom Zavodu za javno zdravstvo kažu kako je uglavnom riječ o nepovezanim slučajevima, a nitko ovog časa ne može sa sigurnošću reći hoće li biti još oboljelih od te teške bolesti.

– Svi smo mi cijepljeni protiv tuberkuloze, ali bolest se svejedno može razviti kad je imunitet oslabljen. Obrađujemo sve osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima i situaciju držimo pod kontrolom. Nema razloga za zabrinutost, ali svakako valja biti na oprezu i paziti na simptome – napominje dr. Dražena Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo u Koprivnici.