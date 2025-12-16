Naši Portali
USPOSTAVA DIPLOMATSKIH ODNOSA

Grlić Radman u Andori, usklađenost u potpori Ukrajini

EU Foreign Affairs Council in Brussels
Foto: Omar Havana/REUTERS
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
16.12.2025.
u 20:01

Rekao je da se Hrvatska, kao članica EU-a, "raduje provedbi pojačanog partnerstva predviđenog u nedavno zaključenim pregovorima Andore o Sporazumu o pridruživanju s Europskom unijom

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman boravio je u utorak u posjetu Andori povodom 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja, gdje je s ministricom vanjskih poslova potvrdio podršku Ukrajini i predanost pravednom miru, te izrazio zadovoljstvo pojačanim partnerstvom Andore i EU-a. Ministar je u Kneževini Andori, planinskoj zemlji u Pirenejima koja nije članica EU-a, održao sastanke s najvišim dužnosnicima, tri godine nakon zadnjeg ministarskog sastanka u Zagrebu. "Posebno cijenim činjenicu da se današnji sastanak održava u godini kada obilježavamo 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između naših zemalja", rekao je Grlić Radman u izjavi nakon sastanka s ministricom Immom Tor Faus.

Rekao je da se Hrvatska, kao članica EU-a, "raduje provedbi pojačanog partnerstva predviđenog u nedavno zaključenim pregovorima Andore o Sporazumu o pridruživanju s Europskom unijom. U tom kontekstu, Hrvatska je spremna podijeliti stručnost stečenu tijekom vlastitog procesa pristupanja EU-u kako bi podržala Andoru u njenom nastojanju da provede Sporazum", kazao je. Grlić Radman naglasio je da Hrvatska pridaje veliku važnost bliskoj usklađenosti Andore sa stavovima Europske unije.

Rekao je i da su obje zemlje "ponovno potvrdile svoju podršku Ukrajini i predanost postizanju pravednog i trajnog mira, u skladu s međunarodnim pravom, koji priznaje patnju i gubitke koje je Ukrajina pretrpjela." "Što se tiče situacije na Bliskom istoku, ponovno izražavamo svoju podršku rješenju o dvjema državama", kazao je. Grlić Radman je u Andori potpisao Sporazum o mobilnosti mladih koji bi trebao proširiti mogućnosti za mlade ljude u objema zemljama olakšavanjem razmjena i pojednostavljenjem administrativnih postupaka za one koji žele putovati i privremeno se zaposliti", dodao je.

Što se tiče područja moguće suradnje, "naši postojeći pravni instrumenti stvaraju mogućnosti za zajednička ulaganja, financijske usluge i suradnju u svim sektorima, uključujući strojeve, kemikalije, IT, preradu drva, tekstil i kožu", rekao je hrvatski ministar. Dodao je da obje zemlje vide potencijal za suradnju u turizmu, a "također smo istražili mogućnosti produbljivanja suradnje u područjima digitalnih usluga, znanosti, obrazovanja i kulture, uključujući uspostavljanje suradnje s našim diplomatskim akademijama." Grlić Radman je rekao i da su visoki dužnosnici  Andore pozvani na godišnji Dubrovački forum.
Ključne riječi
Ukrajina diplomatski odnosi zaposlenje putovanje Andora Gordan Grlić Radman

