Samo s jednim potezom Melania Trump postala hit na Twitteru

Donald Trump prekinuo je tradiciju kad je odbio biti na inauguraciji svojeg nasljednika Joea Bidena, već se uputio sa svojom suprugom Melanijom Trump u njihovu rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi. Sad već bivša prva dama iznenadila je prisutne kad se pojavila u žarkoj haljini modne marke Gucci, a potom i kad nastavila hodati nakon što se njezin suprug zaustavio da porazgovara s novinarima.

Njezin čin nije prošao nezapaženo na društvenim mrežama. Na Twitteru su se pojavile mnoge zafrkancije, a mnogi su se zapitali je li možda Melania Trump uručila već u avionu zahtjev za razvodom.

Naime, više puta su u javnost procurile informacije prema kojima sad već bivša prva dama jedva čekala njihov odlazak iz Bijele kuće. Melanin potez mnogima je vidljiv znak kako je došlo do kraja tog braka.

- Melaniji je dosta. Već je prestala i pozirati.

Neki smatraju kako je Melania ostala sa svojim suprugom sve dok kraja njegova mandata kako bi ispunila uvjete predbračnog ugovora koje je obnovila kad je Trump pobijedio na izborima 2016. godine.

Definitely her stand in. Divorce terms finalized when Biden sworn in. She held out moving to the WH till Trump agreed to $$$. She had to stay with him during his term in office for appearance. Melania voted Biden/ Harris.#fakemelania #moneydoesnotbuyyoulove#ByeDon pic.twitter.com/fyg0Utsg9w